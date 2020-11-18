【更新】台灣飛官蔣正志花蓮夜訓起飛兩分鐘就失聯、11機20艦艇接力海空搜救　F-16全面停飛檢查

空軍花蓮基地一架F-16A單座戰機（機號6672），17日晚間6時5分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性任務，雷達光點不久後於機場東北... 空軍花蓮基地一架F-16A單座戰機（機號6672），17日晚間6時5分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性任務，雷達光點不久後於機場東北面海域消失。 （軍方提供）中央社

空軍花蓮基地一架編號6672的F-16戰機, 17日晚間執行夜航訓練時失聯，機上飛官為蔣正志上校，目前正全力搜救中。（軍方提供）中央社

更新時間: 2020-11-18 12:16

首次發稿: 2020-11-18 09:31

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍上校蔣正志所駕駛一架F-16戰機昨(17日) 傍晚在花蓮外海失聯，總統蔡英文指示，全力救援是最優先任務。行政院國家搜救指揮中心今天(18日) 表示，迄今共出動11機20艦艇全力搜救，截至上午10時未有新發現。

國搜中心今天發布新聞訊息表示，昨晚6時30分接獲國防部通報，指一架F-16戰機夜航訓練於昨晚6時5分自花蓮起飛，但雷達光點在起飛兩分鐘後就消失在花蓮機場東北面外海8浬處，機上 1人為駕駛員蔣正志。

相關單位立即執行海空搜救任務，中央社引述國搜中心指出，截至今天上午10時止，共計出動國防部搜救機10架次、空勤總隊搜救機1架次、海軍艦艇4艘次及海巡署艦艇16艘次協助搜救，但迄今仍無發現。

此外，空勤總隊黑鷹搜救機今天上午10時自花蓮起飛支援搜尋，另預劃下午2時再支援1架次。

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台灣飛官蔣正志花蓮夜訓起飛兩分鐘就失聯、8機13艦艇接力海空搜救

F-16全面停飛檢查

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍一架F-16戰機昨(17日) 傍晚在花蓮外海失聯，國防部副部長張哲平上將今天（18日) 說，花蓮、嘉義基地的F-16戰機部隊已停止飛行，實施特檢，特檢期間，任務由台南、台中基地的IDF戰機接替，戰備上沒有問題。

立法院外交及國防委員會上午審查110年度中央政府總預算案國防部主管收支公開及機密部分（不含國家安全局部分）。張哲平會前接受媒體記者聯訪時指出，今天規劃出動12架次飛機，持續搜尋失聯戰機至明天（19日) 早上6時，後續再看情況作決定。

有關外傳失聯上校飛行官蔣正志在執行夜航訓練前，當天早上還參加會議，有休息不足的顧慮，張哲平表示，根據規定，飛行員執行任務前應有8小時足夠休息，至於蔣正志出勤前的休息時間是否不足，將是調查重點之一。

蔣正志上校駕駛的F-16戰機昨傍晚執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯。國防部長嚴德發今早趕赴花蓮督導搜救作業，由張哲平代為前往立法院備詢。

中央社引述張哲平指出，參謀總長黃曙光上將昨天晚間6時45分進入衡山指揮所，主要是為了調度搜救兵力，目前未發現共軍異常情況。

共軍近期頻繁擾台、侵犯台灣西南防空識別區，外傳空軍疲於在西南海空域應對，造成任務負荷、勤務人員工作壓力，導致事故頻傳，張哲平強調，相關說法不符事實 。

他說，空軍依共軍機型實施相對因應，若對方來的是慢速機，空軍就出動慢速機應對，且應對共軍在台灣西南海空域的活動，空軍動用的是嘉義以南、而非花蓮基地的飛機。此外，花蓮基地的夜航訓練為每個月執行的例行性訓練。

首次發稿: 2020-11-18 09:31

上校飛官蔣正志駕駛的2號機起飛2分鐘失聯 其他飛行員未聽聞任何無線電呼叫

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）飛官蔣正志上校所駕駛F-16戰機昨(17日) 晚自花蓮夜航訓練起飛後失聯。行政院國家搜救指揮中心今天(18日) 說，海空搜救共出動8架次國防部搜救機、海軍艦4艘次及海巡署艦艇9艘次，迄今無發現。

總統蔡英文今天說，不放棄任何機會，全力救援是最優先任務；空軍已將F-16全面停飛進行檢查，她要求徹查事故原因，該負責就負責、該檢討就檢討。

國搜中心今天(18日) 發布新聞訊息表示，昨晚6時30分接獲國防部通報，指一架F-16戰機夜航訓練於昨晚6時5分自花蓮起飛，機上駕駛員為蔣正志，但雷達光點在起飛兩分鐘後就消失在花蓮機場東北面外海8浬處。

緊接著，國防部S-70C-6型搜救機昨晚6時25分自松山起飛搜救；另，國防部黑鷹搜救機今天凌晨5時50分自花蓮起飛，接替夜待機空搜任務。

海空搜救行動不間斷，國搜中心說，截至今天上午7時，共累計出動國防部搜救機8架次、海軍艦4艘次及海巡署艦艇9艘次（1艦8艇），但迄今仍無任何發現。

空軍花蓮基地17日指出，4架戰機起飛夜航訓練，由上校飛官蔣正志駕駛的2號機起飛2分鐘失聯，其他飛行員未聽聞任何無線電呼叫，雷達亦無顯示。

空軍第5戰術混合聯隊長謝日升少將，先在記者會上說明17日晚訓練科目是夜航，並非增加科目，是計畫中的訓練。他表示，17日晚一批4架機進行「夜間飛行」科目，6時5分起飛後，6時7分在花蓮機場東北面9哩，上校飛官蔣正志駕駛的2號機（6672）脫離塔台管制。更換戰管管制後失聯，空中另外3名飛行員未聽聞任何無線電呼叫，雷達也無顯示。

對於為何作戰隊長要出巡，謝日升說，「在第五聯隊所有空軍所有F-16飛行員，從我開始沒有人不參加飛行訓練，蔣正志隊長是非常優秀的幹部，當然他要身先士卒。」

中央社引述謝日升表示，飛機起飛後，雷達上就沒有看到，目前得知光點最後消失的高度約6000呎以上。當時天候情況，晚間6時有小雨，飛行員報告2000呎疏雲、4000到7000呎密雲。

謝日升希望全國國民集氣，會盡最大努力找到失蹤飛官。目前已出動兩架直升機，國軍與海巡艦艇，包括1艘獵雷艦從蘇澳港出發加入搜救行列，現在最重要的是把人平平安安的帶回來。

依軍方提供資料，失蹤飛官蔣正志上校，空軍官校正期88年班，第五聯隊第26作戰隊隊長，去年(2019年) 9月1日任職，飛行時數2230小時。另外，失事戰機飛行總時間為2861小時，上次週檢為8月23日進站、9月19日出站，出站後到現在飛行約51小時55分鐘，出勤次數52次。

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