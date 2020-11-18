台灣科學家林映岑的南極印象：「超安靜、一點聲音都沒有」「空氣沒有味道」

科學家林映岑10月從南極返台，她表示已結束居家檢疫出關，最近都在準備相關資料與國民中學生分享南極體驗，最快12月就會到國立中央大學太空科... 科學家林映岑10月從南極返台，她表示已結束居家檢疫出關，最近都在準備相關資料與國民中學生分享南極體驗，最快12月就會到國立中央大學太空科學與工程學系為工作準備。（林映岑提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今年(2020年)8月曾在南極寄明信片給總統蔡英文的科學家、同時也是國立中央大學太空系新聘教授的林映岑，已在10月返回台灣。林映岑接受媒體專訪時表示，寄件當天是頂著體感溫度攝氏零下43度逆風去郵局，如果有機會也願與蔡總統分享說不完的南極故事。

林映岑教授在南極McMurdo站以光學雷達觀測高層大氣。中央社

林映岑曾經從南極寄明信片給蔡總統。中央社

「我收到來自南極的問候！」蔡總統10月20日在社群網站臉書與Instagram發文表示，收到遠在南極的台灣人寄給她的明信片，寄信者是在南極做研究的林映岑，「等妳的研究告一段落，回到台灣後，希望有機會聽妳分享南極精彩的故事。」

在 Instagram 查看這則貼文

林映岑教授從南極寄給蔡總統的明信片, 花了兩個月的時間才抵達台灣 (上圖紅框處)

中央社17日引述林映岑接受獨家專訪時回憶，在南極一年，世界發生很多不可思議的事，包括她住了10幾年的美國是非不斷，反觀台灣在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的處理積極有效率，疫情控制得很好，「真的在國際間發光」；蔡總統是國家的頭，引導國家前進方向，透過明信片謝謝蔡總統領導有方。

她說，南極3月到9月郵局原本是不會開，直到8月底可能有飛機飛航，郵局才總算營運，但每週只開2天、每天2小時。她還記得北送郵件收件截止日為8月18日，「偏偏那天好冷」，走去郵局的路上，沿途只能偶爾見到1、2個「勇敢」的人，抱著大箱、小箱包裹緩步。

「南極故事真的說不完」，林映岑表示，如果真的收到總統府邀請分享，最令她震撼的是「南極超安靜」，一個人爬山、走在海冰上、天氣好或在山坡背風面時，真的「一、點、聲、音、都、沒、有」，那時的震撼不比她在地底下2公里洞穴首次體驗完全黑暗小。

她說，如果這時有野外生物活動，就算是好遠好遠、再渺小的企鵝或不知何時冒出的鯨魚，「聽到的聲音居然大到讓人覺得彷彿牠們就在身邊」；至於南極最吵的動物就屬活動中的企鵝，「好遠好遠就知道牠們在哪裡。」

從眼睛到鼻子，林映岑表示，一片廣闊的南極，「空氣沒有味道」，乾冷讓嗅覺變遲鈍，但只要離開冰上抵達紐西蘭，機艙門打開那一刻，「所有的味道都飛撲而來，頓時間聞到了很多東西」。她不覺得嗅覺變差，應該是南極「沒有味道」，但回到人群聚集處，就有了嗅覺上的「文化衝擊」。

她說，如果在鎮裡走動，最常聞到廚房味道，她喜歡靠味道猜測當天餐點，但最難忘味道是「海獅便便」；有次拍攝冰上海獅，突然聞到一股「有趣的味道」，才發現海獅動著動著就便出一大灘，是一股超濃烈腥味，「彷彿進了魚市場在魚群中滾了一圈」，久久揮之不去。

林映岑表示，每次離開台灣打包的行李大概都是各種糧食，曾在美國海關被打開行李檢查，零食幾乎塞滿兩大行李箱，「只好咧嘴大笑地向海關人員承認自己很貪吃」。這次去南極帶了奶油酥餅、芋頭條、杏仁餅、太陽餅、炸醬麵醬及味噌湯，泡麵更是少不了的家鄉味。

談及在南極的研究，林映岑表示，她是利用兩套光學雷達觀測鐵和鈉原子在高層大氣的密度、分布，希望經數據蒐集，找到地震、颱風與火山爆發等活動，經重力波影響高層大氣的證據，得知南極上空大氣動態。

林映岑也發揮專長，希望透過高精度高層大氣數值，模擬解釋在南極觀測到的重力波活動與高層大氣溫度變化相關性。大氣密度和溫度變化牽涉如何精確操控太空中的衛星，也影響GPS（全球定位系統）定位精確性，將是太空科學能準確預測太空天氣，幫助太空產業重要關鍵。

林映岑表示，10月25日返台後，已結束居家檢疫出關，最近都在準備相關資料與國民中學生分享南極體驗，最快12月就會到國立中央大學太空科學與工程學系為工作準備。

中央大學太空系臉書，8月18日PO文 (如下) 曾經介紹：

太空系新聘的林映岑教授目前於南極McMurdo站以光學雷達觀測高層大氣，南極嚴苛的環境讓收集研究數據充滿挑戰，但看著南極上空的動態在眼前展開卻是令人忘我的事！林老師的研究專長全球定位系統、遙測技術、太空任務設計及高層大氣數值模擬。除了科學研究外，林老師喜歡閱讀、旅行、攝影及打籃球。林老師將於2021年2月結束長達一年的南極任務返回台灣，成為在南極過冬的第一位台灣女科學家。

有興趣瞭解林老師在南極的生活嗎？歡迎追蹤林老師的blog (超連結在此) !