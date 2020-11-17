Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

【新冠肺炎】疫苗有效率達90% 輝瑞公司於美國四州開啟試點計畫

疫苗研發白熱化！輝瑞(Pfizer)搶先試點，Moderna疫苗有效率則為全球最高

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/17 17:43
美國輝瑞(Pfizer)藥廠與德國生技公司BioNTech於9日宣布其研發之疫苗，有效率高達90%。（圖/路透社）

美國輝瑞(Pfizer)藥廠與德國生技公司BioNTech於9日宣布其研發之疫苗，有效率高達90%。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）疫苗研發白熱化！全球兩大疫苗研發藥廠輝瑞(Pfizer)和Moderna接連報佳音，為全球疫情的好轉增添更多可能。

目前全球兩款疫苗正在角逐對抗新冠肺炎的領導地位，美國輝瑞(Pfizer)藥廠與德國生技公司BioNTech於9日宣布其研發之疫苗，有效率高達90%，已著手向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），並將於美國四州進行疫苗試點計畫。而美國製藥公司 Moderna 則在16日發布疫苗研究結果，聲稱其有效率更高，達到 94.5%，且更容易存放。

根據路透社，由於輝瑞疫苗的存放需維持攝氏負70度的低溫，遠低於普通疫苗的攝氏2到3度，因此該試點計畫的主要挑戰，是儲存疫苗的冷凍技術。此外，輝瑞藥廠選擇羅德島、德克薩斯州、新墨西哥和田納西州作試點，是根據各州的整體規模、人口和免疫基礎設施的差異度，以及各州需要接觸在農村與城市的不同人群。

至於台灣是否能擠進新冠疫苗搶先施打的行列，根據中央社，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥於10日表示，台灣已於9月和武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約並支付訂金，有望在明年第一季前就買到。此外，COVAX希望購買輝瑞疫苗，不過確切購買期程及數量仍不便透露。
輝瑞疫苗
Pfizer
BioNTech
Moderna
新冠肺炎
武漢肺炎
新冠疫苗
COVAX

相關新聞

【更新】台灣武漢肺炎防疫「秋冬專案」18日公布　擬擴大要求入境者「陰性採檢證明」
【更新】台灣武漢肺炎防疫「秋冬專案」18日公布　擬擴大要求入境者「陰性採檢證明」
2020/11/16 17:45
更新【代理疫苗破局】台灣東洋藥品疑遭「外部人」內線交易?!　士林地檢署分他字案偵辦
更新【代理疫苗破局】台灣東洋藥品疑遭「外部人」內線交易?!　士林地檢署分他字案偵辦
2020/11/16 17:25
無懼疫情 國際奧會：有信心2021照辦東京奧運且允許觀眾入場
無懼疫情 國際奧會：有信心2021照辦東京奧運且允許觀眾入場
2020/11/16 17:25
台灣新增一例新冠肺炎境外移入　案604為印尼籍移工
台灣新增一例新冠肺炎境外移入　案604為印尼籍移工
2020/11/16 14:22
單週增25例 創新高！台灣15日再增兩例新冠肺炎境外移入
單週增25例 創新高！台灣15日再增兩例新冠肺炎境外移入
2020/11/15 14:56