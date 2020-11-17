【新冠肺炎】疫苗有效率達90% 輝瑞公司於美國四州開啟試點計畫

美國輝瑞(Pfizer)藥廠與德國生技公司BioNTech於9日宣布其研發之疫苗，有效率高達90%。（圖/路透社） 美國輝瑞(Pfizer)藥廠與德國生技公司BioNTech於9日宣布其研發之疫苗，有效率高達90%。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）疫苗研發白熱化！全球兩大疫苗研發藥廠輝瑞(Pfizer)和Moderna接連報佳音，為全球疫情的好轉增添更多可能。

目前全球兩款疫苗正在角逐對抗新冠肺炎的領導地位，美國輝瑞(Pfizer)藥廠與德國生技公司BioNTech於9日宣布其研發之疫苗，有效率高達90%，已著手向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），並將於美國四州進行疫苗試點計畫。而美國製藥公司 Moderna 則在16日發布疫苗研究結果，聲稱其有效率更高，達到 94.5%，且更容易存放。

根據路透社，由於輝瑞疫苗的存放需維持攝氏負70度的低溫，遠低於普通疫苗的攝氏2到3度，因此該試點計畫的主要挑戰，是儲存疫苗的冷凍技術。此外，輝瑞藥廠選擇羅德島、德克薩斯州、新墨西哥和田納西州作試點，是根據各州的整體規模、人口和免疫基礎設施的差異度，以及各州需要接觸在農村與城市的不同人群。

至於台灣是否能擠進新冠疫苗搶先施打的行列，根據中央社，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥於10日表示，台灣已於9月和武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約並支付訂金，有望在明年第一季前就買到。此外，COVAX希望購買輝瑞疫苗，不過確切購買期程及數量仍不便透露。