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賀台北美國商會正名「台灣」 蔡英文盼促簽雙邊貿易協定

總統蔡英文表示，儘管台美夥伴關係持續有所進展，簽署BTA 能讓台美經濟夥伴關係更上層樓

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/17 17:33
總統蔡英文（翻攝自總統府提供影片）

總統蔡英文（翻攝自總統府提供影片）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）總統蔡英文今（17）日出席台北市美國商會年度會員大會，除祝賀美國商會正式更名為「台灣美國商會」，也表達期盼台美盡快簽署雙邊貿易協定，讓台美經濟夥伴關係更上層樓。

提及台北市美國商會（AmCham Taipei）正式更名為台灣美國商會（AmCham Taiwan），蔡英文表示，新的名稱實質代表了遍及台灣的會員，她很高興今天和大家一起見證這項宣示，深信台灣美國商會未來將持續在台美的經濟夥伴關係發展上，扮演重要、關鍵的角色。

蔡英文提及，美國一直是台灣非常重要的經貿夥伴，台美貿易總額在今年上半年已經超越印度，成為美國第九大貿易夥伴，也是美國第11大出口市場；台美的投資往來也非常緊密，像是今年美國企業宣布多項來台重大投資案，包括奇異公司（GE）與中鼎集團在高雄興達電廠及台中發電廠的合作案。

蔡英文接著指出，谷歌（Google）在今年9月證實將在雲林斗六開設在台灣的第三座資料中心，微軟（Microsoft）在10月也宣布將在台灣進行31年來最大的投資案，可望使台灣成為亞洲數位轉型中樞，這個計畫預估至少創造三萬個工作機會。

提及週五（20）將在美國華府舉行的台美經濟繁榮夥伴對話（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue），蔡英文表示，希望藉由這個新平台，兩國可以在供應鏈重組、技術、基礎設施，以及能源等領域，拓展更多合作的機會。

蔡英文也表示，儘管台美夥伴關係持續有所進展，她認為簽署雙邊貿易協定（BTA）才能更加鞏固雙方關係，進一步發揮台美產業的互補性，創造更多商機，讓彼此互蒙其利。

蔡英文也特別感謝台灣美國商會密切關注台美雙邊貿易協定的進展，並促請美國政府和國會議員與台灣洽簽協定，並與美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）成立台美雙邊貿易協定聯盟。
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