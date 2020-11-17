新北職場英語營最夯 接軌五星級健康休閒產業

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局今(17)日於醒吾科技大學辦理「健康休閒產業主題—新北市職場英語體驗營」，張明文局長與該校大一學生孫安佐互動進行重訓體驗，並同時大秀健身實用英語，接著安排機艙、烘培等多元體驗課程，接軌國際健康休閒產業的市場趨勢。
本次體驗營上午在健身中心進行健身產業英語體驗課程，以中英語對話方式介紹健身運動，學生一邊練肌肉一邊學英語，提高學習英語興趣。接著安排分組進行「烘培英語」、「導覽英語」、「機艙英語」及「英語桌遊」課程，分別由醒吾科技大學餐旅系、觀光系、旅運系及應英系提供不同職場的體驗，其中機艙英語課程，安排學生至專業航空模擬機艙，以實境體驗引導學生學習相關專業英語。透過全英語情境教學，學生學會描述台灣特色的英語名詞，還學會用英語進行服務，激發學生外語溝通的潛力，學習到職場的專業知識，提早適應未來國際化的職場環境。
智光商工林君詒同學說，這次英語體驗營有四種不同的主題課程，透過角色扮演及英語口說互動，在雙語學習的生活實境中，找到開口說英語的樂趣。穀保家商李明岳同學表示，自己的英語並不突出，對於開口說英語更是缺乏自信心，從烘焙英語課程中，一邊操作，一邊學習專業英文，覺得說英文好像變簡單些了。竹林高中潘佳儀同學表示，在體驗機場英文情境課程中，訓練英語口語能力的同時，也學習航空業界的服務規則，特別是學習機上起飛前英語廣播詞的專業技巧，瞬間覺得自己好專業。三重商工許子涵同學也表示，自己對航空服務業非常嚮往，透過導覽英語及機艙英語等課程，讓自己有更多的機會能開口說英語，從中獲得學習的成就感。
教育局長張明文強調，技職學生很重要的學習目標之一，就是接軌未來就業。新北市以動手做學英文為理念，結合科技校院及產業資源，開設免費5大群科24種職場英語體驗營課程，將課程與生活及職場相連結，提升學生的學習動機，協助學生備妥「專業技能」及「專業英語」雙核心能力，迎戰未來職場接軌國際。