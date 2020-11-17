新北職場英語營最夯 接軌五星級健康休閒產業

新北市教育局今(17)日於醒吾科技大學辦理「 健康休閒產業主題—新北市職場英語體驗營」，張明文局長與該校大 一學生孫安佐互動進行重訓體驗，並同時大秀健身實用英語， 接著安排機艙、烘培等多元體驗課程，接軌國際健康休閒產業的市場 趨勢。

本次體驗營上午在健身中心進行健身產業英語體驗課程， 以中英語對話方式介紹健身運動，學生一邊練肌肉一邊學英語， 提高學習英語興趣。接著安排分組進行「烘培英語」、「導覽英語」 、「機艙英語」及「英語桌遊」課程，分別由醒吾科技大學餐旅系、 觀光系、旅運系及應英系提供不同職場的體驗，其中機艙英語課程， 安排學生至專業航空模擬機艙， 以實境體驗引導學生學習相關專業英語。透過全英語情境教學， 學生學會描述台灣特色的英語名詞，還學會用英語進行服務， 激發學生外語溝通的潛力，學習到職場的專業知識， 提早適應未來國際化的職場環境。

智光商工林君詒同學說，這次英語體驗營有四種不同的主題課程， 透過角色扮演及英語口說互動，在雙語學習的生活實境中， 找到開口說英語的樂趣。穀保家商李明岳同學表示， 自己的英語並不突出，對於開口說英語更是缺乏自信心， 從烘焙英語課程中，一邊操作，一邊學習專業英文， 覺得說英文好像變簡單些了。竹林高中潘佳儀同學表示， 在體驗機場英文情境課程中，訓練英語口語能力的同時， 也學習航空業界的服務規則， 特別是學習機上起飛前英語廣播詞的專業技巧， 瞬間覺得自己好專業。三重商工許子涵同學也表示， 自己對航空服務業非常嚮往，透過導覽英語及機艙英語等課程， 讓自己有更多的機會能開口說英語，從中獲得學習的成就感。

教育局長張明文強調，技職學生很重要的學習目標之一， 就是接軌未來就業。新北市以動手做學英文為理念， 結合科技校院及產業資源， 開設免費5大群科24種職場英語體驗營課程， 將課程與生活及職場相連結，提升學生的學習動機，協助學生備妥「 專業技能」及「專業英語」雙核心能力，迎戰未來職場接軌國際。