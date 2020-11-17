台灣漫畫大師蕭言中首部動畫短片《印象禪武》府中15首映

漫畫大師蕭言中動畫短片《印象禪武》全臺首映！ 本片由動畫導演蔡旭晟執導，音樂人張三監製，今（18）日在府中 15新北市紀錄片放映院舉辦首映會，與會貴賓有音樂總監余紀墉、 藝術總監朱劍輝等人， 跨界集結各領域專業人士同臺力挺本土原創作品。

本片是由蕭言中所創的作品「指劍畫派」發想，伍佰&China Blue鍵盤手大貓老師（余紀墉）音樂製作， 與動畫導演蔡旭晟執導創作，結合真人與動畫創作，是一部跨「 漫畫」、「音樂」、「影像」的全新概念作品。 故事主要由兩條線構成，主線是極簡線條的動畫故事， 而副線則是記錄著蕭言中老師時而創作、時而沈思的實拍場景， 兩線情節交織，在配樂上以不同元素搭配著不同樂器， 讓每個元素有自己的特性與情緒，以風，火，水， 土等四大元素為描繪對象，以擬人的手法，結合實拍以及2D、3D 動畫，輔以原創的音樂，維妙維肖地描繪出最能代表該角色的型態。

今年獲得金漫獎特別貢獻獎的漫畫大師蕭言中，長年橫跨戲劇、 漫畫創作，被外界稱為「最不務正業的漫畫家」， 蕭言中老師曾說過「只要人還在，就一定在完成夢想的路上」， 即使在罹癌、開始化療後，仍勇敢且堅定地投入漫畫產業。 新北市政府文化局表示，蕭言中老師的創作生涯超過30年， 時刻以最純真的初心面對創作，期許民眾能在觀影後， 試著審視自我的內心情緒和現今社會所帶給我們的各種壓力， 勇敢面對人生道路上的各種挑戰。這部跨「漫畫」、「音樂」、「 影像」的《印象禪武》，計畫與文創、服裝品牌結合， 未來將赴法國巴黎設展，透過花都巴黎的影響力，讓世界看見臺灣， 帶給大家更多跨界及多元的作品。