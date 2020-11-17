貢寮鮑產業向下扎根 學生參與產業試探活動！

由新北市政府、 國立臺灣海洋大學及貢寮區漁會等產官學3方共同辦理的「新北市1 09年度貢寮鮑產業試探活動」，在新北市海洋資源復育園區舉辦5 梯次產業試探活動，並邀請水產學群相關科系學生參與， 藉由養殖達人的經驗分享與技藝傳承，以及親身體驗收成的樂趣， 讓貢寮鮑養殖這富有特色的產業向下扎根， 並吸引更多青年學子在未來的職涯中投入貢寮鮑相關產業。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示， 貢寮鮑指的是新北市貢寮地區所飼養的九孔和黑盤鮑， 是貢寮地區重要養殖產業，但隨著年輕人多數離鄉前往市區工作， 使得貢寮鮑產業從業人口逐年老化。對此， 貢寮區漁會邀請貢寮鮑養殖達人及手工藝老師， 同新北市政府及海洋大學三方共同合作辦理貢寮鮑產業試探活動， 藉此提供學生們發掘興趣、瞭解在地漁業， 以吸引更多的有志青年投入貢寮鮑產業。

家住貢寮澳底的海大附中學生吳禎祥表示， 自小就常看到大人們拿著一支水管在海邊朝九孔池子裡噴水， 或是大冬天還咬著黃色管子在池子裡潛水， 小時候總搞不清楚他們在做什麼， 等稍微長大一些後才知道原來拿水管的是在餵菜， 而潛水的是在採收貢寮鮑，但並未再深入去了解貢寮鮑產業， 直到透過這次生動有趣的產業試探活動才讓他對貢寮鮑產業有了更多 的認識，例如令他印象深刻的九孔採收課程， 這是他第一次體驗洗九孔池及採收九孔， 不只充分體驗到採收的辛苦，也讓他感受到收成的喜悅。 部分參與活動的學生們覺得， 此次產業試探活動不只是增長了對貢寮鮑產業的認識， 也成功引起了他們對產業的興趣， 希望未來有機會在貢寮鮑養殖產業工作。

漁業處長張麗珍表示，貢寮鮑養殖產業是本市最重要的養殖產業， 本次活動邀請水產學群相關科系學生體驗不同場次活動， 藉由活動課程的安排讓富有在地特色的貢寮鮑產業向下扎根， 更可儲備未來貢寮鮑產業的人才！