新北市建立居家托育媒合平台 張錦麗：將開發APP朝智慧托育邁進

新北市一年約有3萬名新生兒， 市府除努力擴增公共托育，以及擴大公共托育合作聯盟， 將私托和居家保母納入外，為方便家長就近尋找合適的保母， 特地建置居家托育服務媒合平台，家長只要透過電腦上網，搜尋「 新北育兒資訊網」，便能找到合格、友善的保母托育，非常的方便。

目前擔任中央大學土木研究所專任助理的博士候選人莊友涵， 在去年懷老二末期時， 因血壓急遽升高造成腦部原本先天性畸形血管破裂出血， 經3次手術治療，目前腦殼為鈦金屬，她笑說是「太空腦」。

由於身體關係，她無法親自照料老二，老公又必須上班， 因此暫時搬回樹林娘家居住，由娘家父母幫忙照料， 目前老大已上幼兒園，每天由外公接送，考量自己母親身體負擔， 想找位居家保母照顧，今年9月間上網搜尋，剛好看到「 新北育兒資訊網」，找到位在樹林佳園路的居家保母藍雪甄。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，新北市於今年5月間， 全國首創居家托育媒合平台， 將私立托嬰中心及全市居家托育人員資料納入，目前全市已有5, 372名加入，包含基本資料、收托情形、環境介紹、 個人托育理念等，市府並委託13家協會負責各區的媒合管理， 家長在家中，只要透過資訊網，搜尋所要的保母， 電腦上會立即以同心圓秀出鄰近的保母供參選。

林秀穗說，該系統截至目前已累計389筆媒合申請， 於今年8月起，又將全市公、私立幼兒園、 準公共和非營利幼兒園等全部納入網頁， 讓育有6歲以下幼兒家庭得到完善照顧資訊， 另外為方便家長用手機搜尋，市府將於12月進行「 行動保母APP」開發，預計明年7月正式上線。

負責板橋、樹林、 鶯歌地區居家托育服務的新北市保母協會理事長江淑卿表示， 保母加入系統後，也可以隨時上網更新自家的收托情形和托育環境， 過去保母必須靠親朋好友或社區口碑介紹，現在有了媒合平台， 可以增加收托對象的媒合率。

保母藍雪甄今年53歲，早年在安親班和幼稚園服務， 長期接觸小朋友讓她對小孩有份特別感情， 她在101年考取保母證照，迄今已收托過11位嬰幼兒， 為了多給成長發育的寶貝營養，她甚至自己熬煮南瓜、黃豆和五穀， 然後打成黏稠的南瓜豆漿餵食，加上與家長保持密切聯繫， 如寶寶的食量、大便顏色等，拍攝小孩的活動畫面， 這些都讓像莊友涵一樣的父母安心。

新北市政府社會局長張錦麗表示，新北市包含公、私托、 準公聯盟等收托量，整體家外收托率已高達35％， 遠遠超過全國平均值的10~15％，其中5, 372名保母可收托9,132位，目前已收托8,342位， 協會和居家托育媒合平台扮演重要角色，未來新北市會持續朝「 智慧托育」大力邁進。