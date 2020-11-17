【中國狗好歹命】 雲南出現禁遛狗令 違者逕行「捕殺」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國又出現不人道寵物飼養規定！近日雲南省威信縣發布了「文明養犬、禁止遛狗」公告，禁止民眾在縣內遛狗，違者最重可直接「捕殺」。命令一出輿論譁然，不敵排山倒海的抨擊，官方終於低頭，表示會再研議。

13日發布的這份通告，宣稱為了保障人民健康、維護城市環境與社會公共秩序，須至公安單位申請養狗許可，犬隻只能栓養或圈養，且不得在縣區內遛狗。未遵照規定者，初犯予以警告，第二次處以50元至200元人民幣罰款，第三次則逕行通報警方「予以捕殺」。新規定將於20日施行，不從者得以「追究刑事責任」。

根據BBC，官員聲稱係因曾有未繫繩犬隻咬人事件，為了保護居民，才頒布此規定，但這規範實在太荒唐，引來社群網站一片撻伐。民眾怒嗆措施過於極端，根本是「欲以不文明政策推行文明養犬文化」。

這並非中國頭一次祭出令人匪夷所思的寵物飼養禁令。2018年，杭州禁止白日遛狗、飼養大型狗。上海、青島、哈爾濱、蘇州、長沙與成都等地也有嚴格的「一戶一犬」令，湖北黃石則禁止飼養體高超過45公分的犬隻與34個被列入「烈性犬」的品種。北京去年針對體高35公分犬隻的禁養令一出，更傳出有飼主深怕愛犬被打死，只好含淚將毛孩送往安樂死的悲劇。