快訊！台灣創作鬼才陳昇口腔長腫瘤急開刀　首次取消跨年演唱會

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)華語樂壇創作鬼才陳昇，連續27年和昇粉約定好舉辦跨年演唱會，然而現在經證實，陳昇口腔長腫瘤將取消跨年演唱會《起風了 Breezin'》。

陳昇為了維持創作、演出品質，多年來每日游泳運動不停歇，年底的跨年演唱會是樂迷最期待的盛事之一。然而多年全勤的模範生陳昇，今(17)日相當遺憾地宣布，因例行健康檢查診斷身體需休養之故，取消原訂於2020/12/31、2021/1/1舉辦的生涯第27屆跨年演唱會《起風了 Breezin'》，盼望樂迷朋友能諒解。

陳昇臉書表示，笑看年過六旬還是天真不服老，所以每天依舊維持運動習慣，甚至一週騎一趟長達5-6小時的腳踏車，請大家放心，我的身體狀態自信還是健康。這次健檢及早發現口腔有腫瘤，已立即做手術處理，一切都相當順利平安。

陳昇說，過去可能過度透支體力而不自知，幸虧老天眷顧，為了走更長遠的路，讓未來能繼續創作、繼續用演出跟大家見面、繼續一起跨年，所以今年真的要跟大家說抱歉，全勤模範生得請假一次遵照醫囑休息，減少說話跟唱歌的次數，我將會休養一陣子，好好照顧身體，用最好的狀態回來跟大家見面。

休養期間，陳昇計畫歸鄉體驗田園樂，一直以來都想務農種菜享受鄉村生活，近期終於能可以暫時放空回歸田野，或許這段期間也能累積靈感，也再次請樂迷朋友體諒並靜心等待。《起風了 Breezin'》跨年演唱會退票辦法，已由主辦單位宜辰整合行銷公布於年代售票系統，於即日起至109年12月16日開放全額退票辦理，還請樂迷多加留意。

《起風了 Breezin'》跨年演唱會退票辦法：

１．年代售票系統網路刷卡購票：將由年代售票主動退刷原信用卡銀行，票券無需寄回。

２．ATM匯款購票：敬請消費者於節目介紹頁中下載《退票申請表格》，並附上《存摺影本》一併傳真至年代客服 FAX：02-2659-1403，票券無需寄回。

３．現金購票：請備妥《退票申請表格》、《存摺影本》、《票券正本》，選擇掛號郵寄退票，或親洽辦理。

※ 詳細退票辦法及注意事項，請參考年代網站