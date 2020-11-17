【APEC年會】公布三大成果 「茂物目標」變身「後2020願景」

APEC部長級年會圓滿完成，代表台灣出席的行政院經貿 談判辦公室總談判代表鄧振中（右2）會中分享台灣抗 疫表現。 （國發會提供） 中央社記... APEC部長級年會圓滿完成，代表台灣出席的行政院經貿 談判辦公室總談判代表鄧振中（右2）會中分享台灣抗 疫表現。 （國發會提供） 中央社記者潘姿羽傳真 109年11月17日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）亞太經濟合作會議（APEC）年度部長會議周一（16日）在馬來西亞吉隆坡順利落幕，主辦國馬來西亞會中宣布三大重要成果，分別是推出「後2020願景」取代現行「茂物目標」倡議、建立APEC新冠肺炎（武漢肺炎）即時線上資訊交流平台，以及年度經濟政策報告探討婦女勞動參與挑戰。

這次部長會議，台灣係由國發會主委龔明鑫，與行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中共同出席參與討論。

此前，部長會議已連二年未能達成結論，去（2019）年主辦國智利因國內政治動盪而停辦，前年則是因中美意見不一而無法達成共識。

1994年發表的「茂物目標」原先預訂工業國（經濟體）在2010年、開發中經濟體於2020年之前實現貿易與投資自由化，但因彼此間仍存在嚴重意見分歧，加上倡議缺乏約束力，茂物目標難以實現，部長會議上遂通過歷經四年討論的「後2020願景」，擘劃未來新方向。

今年各國忙於應付新冠肺炎疫情，貿易部長會議主要以視訊會議方式進行，會議結論強調「自由、開放、無歧視、透明及可預測性高的貿易暨投資環境」的重要性，方能在這個挑戰重重的大環境下，達成經濟復甦。

APEC成員國涵蓋TPP成員國（經濟體），包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、及越南，其它非TPP成員經濟體有中國、香港、印尼、新幾內亞、菲律賓、俄羅斯、美國、南韓、台灣及泰國。一共21國（經濟體）涵蓋全球總人口的37%、占全球貿易額48%、以及全球GDP的六成，遠高於中國主導的15國「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。

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