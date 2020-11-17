台灣光環境獎決選名單揭曉！司馬庫斯、新港媽祖、河樂廣場獎落誰家？

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2020台灣光環境獎決選入圍名單已於近日公布，作品橫跨台灣，主辦單位將以提升生態永續意識為主進行最終評選，結果將於12月11日揭曉。

由中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」已邁入第三年，今年報名件數踴躍，參賽作品涵蓋都市、景觀、建築、室內、展示、藝術等不同類型，其中，生態環境與光藝術創作類的報名件數更是大幅提升，凸顯在生態與藝術領域中，對光環境議題的討論，逐漸受到關注與重視。

評審團歷經二個多月的初選與複選會議後，就設計概念、環境功能、永續發展、創意表現等四項評分標準，最終決定由「心靈的母親-新港媽祖」、「總統府」、「司馬庫斯無藍害部落」、「河樂廣場」、「大溪歷史『光』廊道」、「汀甫圳通學巷」及「LIGHTWELL空間藝術裝置」共七件作品進入決選。

今年入圍決選的作品中，有以古蹟建物照明為主的總統府、新港奉天宮、大溪老街建築群，也有如河樂廣場、汀甫圳通學巷的公共工程景觀照明設計，同時亦有重視生態環境關懷的司馬庫斯無藍害部落，以及以光為媒介的藝術作品LIGHTWELL空間藝術裝置。

由吳瑪俐、薛琴、郭中端等組成的貧審委員，將實地至入圍作品現場進行評選，然而受到疫情影響，周鍊與夏鑄九老師無法返台開會，但將透過視訊的方式參與會議，最後將於今年12月11日頒獎典禮當日揭曉大獎得主！

讓我們先一睹為快入圍決選作品吧！欲看更多請至官網查詢。

不反光！新港媽祖



(圖/中強光電文化藝術基金會)

在古蹟照明中，「心靈的母親-新港媽祖」以微型光學無段變焦投光技術抑制眩光，並透過精準的光學運算，使神龕的玻璃面不反光，媽祖頭戴的垂簾也不在臉容留下陰影，讓信眾在參拜同時更能清楚凝望媽祖的臉龐。

總統府 X 溫暖減光



(圖/中強光電文化藝術基金會)

「總統府」的照明設計以凱道整體的光環境作為思考，並透過跨部門協調減光，照明設計呼應大地入夜的作息，隨著夜幕低垂亮度比重逐漸下降，深夜則保留塔樓微光，以細膩的轉場變化，溫暖地陪伴人民，透過光呈現總統府與民同在的民主象徵。

河樂廣場Ｘ荷蘭建築團隊



(圖/中強光電文化藝術基金會)

前身為中國城、現為台南最大親水廣場的「河樂廣場」，由荷蘭 MVRDV 建築師團隊操刀，以「城市潟湖」為設計概念規劃下凹式露天水景廣場，並結合生態景觀及循環水系統，其建築設計大膽地保留遺構的原貌，夜間美學則奠基在減法照明之上，從廣場的上層至下層，選擇不同的照明對應方式，兼顧點、線、面、塊的佈局，並以冷暖不同色溫的照明，營造出不同的感受與氛圍。

「上帝的部落」司馬庫斯



(圖/中強光電文化藝術基金會)

有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，不僅是台灣最深山的原住民部落，同時也是台灣最後一個供電的部落，有「黑暗部落」的稱號。文明電力帶來便利與舒適，但其藍光也危害當地的生態環境，造成昆蟲大量死亡。清大周卓煇教授團隊與司馬庫斯合作，以開發的無藍害纇燭光OLED取代部落使用的LED燈，並結合天然朽木製成的燈罩，融入自然景觀，營造一條彷若夕陽餘暉般的小路。無藍害的類燭光與部落「人與環境共生」的理念相符，降低對生態的衝擊，也恢復部落與生態和平共處的關係。

LIGHTWELL 商業空間藝術裝置



(圖/中強光電文化藝術基金會)

「LIGHTWELL空間藝術裝置」是今年入圍決選作品中唯一的光藝術作品，位於商業空間中的「LIGHTWELL空間藝術裝置」，依循著室內天井而設計，藝術家以一座結合光線跟空間上下動線的作品，借用室內自然照明光線，轉化成作品的色彩，並於夜晚運作動力燈光裝置，除了回應獨特的空間特色，也讓訪客在不同樓層及不同時刻穿梭之餘，體驗獨有的個人感官經驗，以及光與空間交織的美感。