逃避美國制裁?! 中國華為宣布出售次品牌「榮耀」 官網聲明：經銷商「自救行為」

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)遭美國禁令圍堵的中國電訊設備龍頭華為,17日宣布將旗下品牌「榮耀」出售給具官方背景的深圳市智信新資訊技術公司。華為今天在官網聲明稱,在此艱難時刻,30餘家榮耀代理商、經銷商,發起了本次收購,是榮耀相關產業鏈「一場自救行為」。

圖為「榮耀」總裁趙明, 2018年檔案照片 (取自「榮耀」官網)

聲明指出,為讓榮耀管道和供應商能夠得以延續,華為決定整體出售榮耀業務資產。並稱對於交割後的榮耀,華為不佔有任何股份,也不參與經營管理與決策。

中央社報導,美國商務部5月將華為列入「實體清單」,8月再祭出更嚴厲措施,所有採用美國技術或設備生產的廠商,未經美國政府批准,都不能向華為提供晶片。一般認為,這項制裁重挫華為的高階智慧型手機及5G業務。

美國的制裁,導致華為必須聚焦在高階智慧型手機和企業導向業務。路透10日曾獨家報導並引述分析師表示,華為撤資,代表「榮耀」將不再成為美國制裁的目標。(Divestment could mean Honor is no longer subject to Huawei’s U.S. sanctions, analysts said.)

華為是在2013年成立次品牌「榮耀」( Honor),而「榮耀」一直是獨立運作,主打平價手機市場,也生產筆電、平板電腦、智慧電視等產品。

全球知名的科技分析公司觀國際 (Canalys) 粗估,今年7月到9月,華為出口的5170萬支手機,「榮耀」的產品就佔了26%。

路透報導指,出售案成交後,「榮耀」將保有大部分管理團隊以及7000多名員工,並計劃在3年內上市。

上海《界面》新聞11日引述知情人士稱,待榮耀獨立融資後,華為將有多名高層加入榮耀擔任核心高階管理人員。其中,華為消費者業務COO 萬飆或將擔任董事長,榮耀總裁趙明則可能擔任 CEO。

17日新浪財經新聞就報導,趙明(上圖)微博認證已變更為「榮耀終端有限公司CEO」。

【華為11/17 聲明全文如下】

在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻,為讓榮耀管道和供應商能夠得以延續,華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產,收購方為深圳市智信新資訊技術有限公司。對於交割後的榮耀,華為不佔有任何股份,也不參與經營管理與決策。

共有30餘家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購,這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。

榮耀品牌誕生於2013年,始終面向年輕人,堅持中低端價位,七年間發展成為年出貨量超七千萬部的互聯網手機品牌。對榮耀的消費者、管道、供應商、合作夥伴及員工的付出、愛護與支援,華為深表感謝!

祝福獨立後的榮耀與股東、合作夥伴和員工一道,踏上新榮耀之路,持續為消費者創造價值,創造一個屬於年輕人的智慧新世界!

華為投資控股有限公司

二〇二〇年十一月十七日

(華為官網17日發布的新聞稿如上)