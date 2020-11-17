連續3年獲邀美國宗教自由會議　台灣外交部長致詞

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）由美國國務院發起的促進宗教自由部長級會議今年來到第三屆，我國連續三年獲邀參加，而外交部長吳釗燮也透過預錄影片在第一天的議程中致詞。

今年的促進宗教自由部長級會議（Ministerial to Advance Freedom of Religion or Belief）於11月16日至17日由波蘭外交部主辦，也是首次非由美國國務院於華府舉辦，並因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）改採視訊會議。

吳釗燮致詞時表示，宗教自由是基本人權，但過去幾年來，世界各地宗教自由都受到急劇的侵擾，當前許多國家忙著對抗武漢肺炎，「威權政權卻趁機將其意志強加於宗教少數族群，例如新疆的穆斯林族群，正遭受難以言喻的恐怖迫害，他們顛沛流離、受盡肉體欺凌及精神折磨。」

「我們的自由正面臨前所未有的挑戰」，吳釗燮提及，為展現台灣對世界各地情勢的密切關心，政府規劃明（2021）年在台灣舉行另一場保衛宗教自由的區域公民社會論壇，「在此艱困時刻，我們必須團結一致。」

外交部北美司司長徐佑典今（17）日在例行記者會表示，今年促進宗教自由部長級會議為期兩天，分為政府場次及公民社會代表場次；我國駐美代表蕭美琴應美國國際宗教自由圓桌小組（International Religious Freedom Roundtable）邀請，將於今日出席公民社會場次並致詞，此外我國宗教自由無任所大使Pusin Tali（布興．大立）也出席視訊會議。

曾經訪台的美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）則連發推特，除了肯定數十個國家參加了此次會議，也再度抨擊中國持續在境內進行宗教迫害。

「即使在我們進行第三屆促進宗教自由部長級會議的同時，中華人民共和國仍在加強其對信仰發動的長達數十年的戰爭」，布朗貝克指出，「中國共產黨持續下令宗教團體將共產主義教條融入信仰的教義和實踐中，這是令人無法接受的。」

波蘭外交部表示，各國及多邊組織代表、公民團體，以及宗教領袖將在兩天的會議中討論宗教少數群體的狀況及如何支持他們，以實現族裔、宗教、語言少數族群間的相互理解與合作。

波蘭外交部提及，此次會議目的是擴大國際社會的努力，促進宗教與信仰自由，並保護宗教族群，這在全球受到武漢肺炎侵襲的當下更顯重要。