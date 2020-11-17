WHO也淪陷？世衛總部驚傳新冠肺炎群聚感染

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球公共衛生最高殿堂世界衛生組織（WHO）竟也不敵武漢肺炎（COVID-19）侵襲？《美聯社》披露，世衛日內瓦總部至少已有65人染疫，足見再縝密的防疫措施都有可能百密一疏。

根據AP取得的內部電子郵件，半數患者都是在家中工作時感染病毒，但32人曾在總部大樓辦公，而這七層樓的總部，平時員工人數可達2,400人。其中一宗5人群聚感染案例，有4人為同小組成員，1人因接觸小組成員而染疫，這意味世衛員工並未嚴守社交距離等衛生措施，因而出現防疫破口。

針對此一發展，世衛專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）態度保留，僅稱有可能是在總部外圍感染，感染源仍待進一步釐清。兩周前，她才宣稱WHO總部尚未有任何確診案例。WHO先前表示有員工染疫，但並未透露細節與數字。

郵件並未揭露染疫名單，但一名不願具名的世衛員工指出，有一位與秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同為領導階層的感染控制專家也中標，係於上周確診。這位高層據傳本月初還主持了多個會議，與會人士恐暴露於病毒傳播風險。

日前譚德塞因曾與患者接觸，自行隔離兩周，16日才與多人進行視訊會議，目前並未出現任何症狀，故未進行採檢。為了謹慎起見，他多待在家中，減少對外接觸。