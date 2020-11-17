F-5E殉職飛官公祭典禮上午舉行　蔡總統: 以朱冠甍精神守護國家

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍司令部今天(17日) 上午在空軍台東志航基地舉行殉職飛官朱冠甍公祭典禮，總統蔡英文頒發褒揚令、慰問遺眷，蔡總統也勤勉國軍要帶著朱冠甍的精神及信念，守護國家安全。

空軍第七聯隊志航基地一架F-5E戰機10月29日失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。圖為失事戰機109年6月間升空時所攝。（陳姓航空迷提供）中央社

圖為飛官朱冠甍上尉（圖）生前與女兒合影。 中央社

朱冠甍小檔案 (資料來源:中央社)

生日：80年5月10日

空軍官校正期102年班

隸屬空軍第七聯隊，104年3月27日任職，飛行總時數703小時

現居彰化市、已婚、育有一女

空軍志航基地樂團「虎團」吉他手，協助軍方招募新血，也定期前往社福機構公益演出

飛行員朱冠甍不幸殉職後， 同僚在靈堂前布置他的生活剪影，10月31日，剛滿周歲牙牙學語的女兒摸著父親照片喊「爸爸」，令在場者為之鼻酸。 中央社

空軍第七聯隊一架F-5E戰機10月29日失事，飛行員朱冠甍（編按:甍音同「蒙」) 上尉殉職，總統府11月5日公布總統令，追晉朱冠甍為空軍中校。今天（17日) 在公祭典禮中，由空軍司令熊厚基上將頒授忠勇勳章並追晉空軍中校。

蔡總統致詞時指出，朱冠甍從小立志當飛官，一生朝著目標不斷前進，對他不幸殉職感到非常痛心、不捨，這是國家、國軍的損失，代表全體同仁表達對朱冠甍的追思，感謝他盡忠職守、守護國家安全。

蔡總統引用朱冠甍創作的歌詞中「我想抓著藍天，看遍千山和萬水，用盡生命的一切守護青天白日的家園」，勤勉國軍弟兄化悲傷為力量，帶著朱冠甍的精神與信念，繼續堅守崗位、守護國家安全。

蔡總統也向遺眷致意，感謝其對國軍的支持，也請國防部務必要替朱冠甍照顧好家人，最後向朱冠甍喊話，「國家以你為榮，你的任務結束了」。

公祭典禮結束後進行啟靈儀式，由4架F5型機編隊通過啟靈隊伍上方，向朱冠甍致上最崇高敬意及追思，朱冠甍忠骸將安厝於新店碧潭空軍烈士公墓，以告慰烈士英靈。

空軍司令部17日上午在空軍台東志航基地舉行殉職飛官朱冠甍公祭典禮，總統蔡英文頒發褒揚令。中央社

空軍司令部17日上午在空軍台東志航基地舉行殉職飛官朱冠甍公祭典禮，空軍司令熊厚基上將（右）頒授忠勇勳章並追晉空軍中校，由朱冠甍父親代替兒子接下榮耀。中央社