駐洛杉磯處長訪昔日小台北 宣揚台美共同價值

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境今天訪問昔日「小台北」之稱的蒙特利公園市，向二次大戰紀念碑獻花，他談到「自由、公義」是兩國共同價值，幾十年來一直站在一起。

黃敏境今天訪問蒙特利公園市（Monterey Park）市政府，華裔市長陳贊新與重要首長相迎，在僑胞組成的中華旗隊陪同下，向二次大戰中美軍民合作反侵略紀念碑獻花。紀念碑旁掛了中華民國與美國國旗。

黃敏境受訪指出，紀念碑上記載了二次世界大戰期間，美國與中華民國國軍為了「自由與公義」合作的歷史。這正是台美之間共同價值，包括自由、民主與人權，多年來始終站在一起，對抗各種侵略與恫嚇。

針對即將登場的「台美經濟繁榮夥伴對話」，黃敏境表示：「台灣最期待的是，與美國簽署雙邊貿易協定（BTA），各種經貿對談是一步一步要做的工作，尤其疫情之後產業鏈重組，這是非常正面的發展，也是台美貿易關係進一步紮根。」

黃敏境7月上任之後，首次正式訪問蒙特利公園市府。蒙市市長陳贊新、副市長梁僑漢和台商代表陳貴東、僑務委員楊賢怡出席活動。

蒙特利公園市早期有「小台北」之稱，由台灣移民打造而成，亞裔人口達6成以上，與新北市永和區（改制前為台北縣永和市）為姊妹市。

陳贊新表示，自1980年代以來，蒙市與台灣就有非常緊密的連結，黃敏境上任之後即非常期待他的到訪，但因疫情延到今天。陳贊新期待日後與駐洛杉磯辦事處有更多合作機會，並且希望疫情控制之後訪問台灣。



美國洛杉磯郊區蒙特利公園市華裔市長陳贊新（右2）美西時間16日贈送徽章給到訪的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境（右3）。