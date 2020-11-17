Alexa
  1. 首頁
  2. 政治

駐洛杉磯處長訪昔日小台北 宣揚台美共同價值

By  中央社
2020/11/17 16:14
美國洛杉磯郊區蒙特利公園市府前設有二次大戰中美軍民合作反侵略紀念碑。

美國洛杉磯郊區蒙特利公園市府前設有二次大戰中美軍民合作反侵略紀念碑。 (來源 中央社)

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境今天訪問昔日「小台北」之稱的蒙特利公園市，向二次大戰紀念碑獻花，他談到「自由、公義」是兩國共同價值，幾十年來一直站在一起。

黃敏境今天訪問蒙特利公園市（Monterey Park）市政府，華裔市長陳贊新與重要首長相迎，在僑胞組成的中華旗隊陪同下，向二次大戰中美軍民合作反侵略紀念碑獻花。紀念碑旁掛了中華民國與美國國旗。

黃敏境受訪指出，紀念碑上記載了二次世界大戰期間，美國與中華民國國軍為了「自由與公義」合作的歷史。這正是台美之間共同價值，包括自由、民主與人權，多年來始終站在一起，對抗各種侵略與恫嚇。

針對即將登場的「台美經濟繁榮夥伴對話」，黃敏境表示：「台灣最期待的是，與美國簽署雙邊貿易協定（BTA），各種經貿對談是一步一步要做的工作，尤其疫情之後產業鏈重組，這是非常正面的發展，也是台美貿易關係進一步紮根。」

黃敏境7月上任之後，首次正式訪問蒙特利公園市府。蒙市市長陳贊新、副市長梁僑漢和台商代表陳貴東、僑務委員楊賢怡出席活動。

蒙特利公園市早期有「小台北」之稱，由台灣移民打造而成，亞裔人口達6成以上，與新北市永和區（改制前為台北縣永和市）為姊妹市。

陳贊新表示，自1980年代以來，蒙市與台灣就有非常緊密的連結，黃敏境上任之後即非常期待他的到訪，但因疫情延到今天。陳贊新期待日後與駐洛杉磯辦事處有更多合作機會，並且希望疫情控制之後訪問台灣。

駐洛杉磯處長訪昔日小台北 宣揚台美共同價值
美國洛杉磯郊區蒙特利公園市華裔市長陳贊新（右2）美西時間16日贈送徽章給到訪的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境（右3）。