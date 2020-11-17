經濟部次長啟程赴華府　台灣、美國經濟對話20日登場

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）「台美經濟繁榮夥伴對話」將於週五（20）在華府召開，我國經濟部政務次長陳正祺昨（16）晚率團搭機赴美，面對記者詢問美國面臨政黨輪替，此經濟對話是否將有變數，陳正祺態度樂觀並回應，這是「政府對政府」的對話，且獲得國會及產業界的支持。

首屆台美經濟繁榮夥伴對話（US-Tawain Economic Prosperity Partnership Dialogue）訂於11月20日舉行，並由日前訪問台灣的國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）主持。



陳正祺昨日在機場受訪時表示，此次台美會議議題涵蓋範圍廣泛，具宏觀視野，是兩國間整體經濟夥伴關係的建立，「也彰顯台美的夥伴關係」，政府希望藉此強化雙方的經濟合作，在科學、技術、教育及供應鏈等方面，都能展開更深厚的關係。

根據陳正祺，此次台美經濟繁榮夥伴對話內容將觸及全球衛生醫療、科學研究與技術、5G、供應鏈、能源機件、投資，以及婦女的經濟賦權等議題。

美國總統大選大致底定由民主黨候選人拜登（Joe Biden）獲勝，這意味著總統川普（Donald Trump）的執政團隊進入看守期，並將於明年1月交出執政棒子，對於政黨輪替是否會為台美經濟繁榮夥伴對話帶來變數，陳正祺強調，此次是「政府對政府」的對話，「不論他是哪一個政權的交接，我們的對話對象不是特定的政黨，或者特定的個人，而是跟美國政府整體的對話。」

陳正祺接著指出，在美國政府要跟台灣展開對話前，也已獲得國會跨黨派及產業界的支持，所以政府期待這樣的對話在明年可以繼續下去。

而對於在野黨及部分民團反對我國進口含有萊克多巴胺的美豬，中國國民黨甚至號召民眾在本週日（22）赴凱達格蘭大道遊行抗議，「美豬」議題是否會影響週五的對話，陳正祺回應，貿易議題是在另一個平台，但「我相信政府採取各種措施，已經展現了落實國際承諾的決心跟能力，這個部分不在這次討論內，不過有機會的話，也會讓美方知道我們政府落實國際承諾的做法。」

陳正祺將率小型代表團赴華府與美方進行實體會議，外交部及其他相關部會官員，則將在台北以視訊方式同步參與討論。

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