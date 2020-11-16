狼來了！「2020大野狼國際書展」11/18起台灣首度線上展出　國際段皆免運

大野狼國際書展首次以線上模式進行，讓所有讀者在家安心逛書展。 大野狼國際書展首次以線上模式進行，讓所有讀者在家安心逛書展。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）刮起台灣全英文書搶購風潮的「大野狼國際書展」，宣布2020突破實體限制，首度做跨境線上書展。書展將於11月18日至25日於線上重磅登場，邀請所有喜歡大野狼的愛書人士一起空中相會！

「大野狼國際書展」自2018年首度登台，隨即引起討論熱潮，首創24小時不打烊的全英文書展，讓許多愛書人趨之若鶩。以往總有許多粉絲詢問能否線上買書？而今年受疫情影響，首度在台灣採用線上模式書展。

大野狼國際書展創辦人黃麗英女士表示：「我們不希望因為疫情停止推廣圖書的腳步，因此在台灣首度採用線上模式，方便所有閱書者可在家逛書、選書，不須擔心聚集人潮，更能讓全台各縣市的愛書人都能一起共襄盛舉！」

以推廣閱讀為理念，大野狼國際書展從吉隆坡發跡，至今已巡迴多個國家包含印尼、泰國、斯里蘭卡、菲律賓、韓國等。此次線上書展打破場域的空間限制，線上購書亦不受限時間，期盼讓更多人享受閱讀的樂趣。

台灣首次「大野狼國際線上書展」將推出3萬種精選好書、2千萬本在線庫存，並提供最低1折起的超低折扣，只要在家就可安心購書、宅配到府。特別重要的是，以往在台灣購買原文進口書，一般都須支付高昂的國際段運費，這次大野狼國際線上書展特地推出國際段免運，讓台灣的愛書人可以輕鬆購書、荷包無負擔。

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