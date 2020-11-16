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預算用罄為止！台灣第4季紓困即日受理申請　製造業技術服務業薪資補貼3個月最高6萬

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/16 19:45
預算用罄為止！台灣第4季紓困即日受理申請　製造業技術服務業薪資補貼3個月最高6萬

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）經濟部工業局今（16）日表示，即日起受理申請第4季製造業及其技術服務業薪資與營運資金補貼，只要今年10至12月間營業額衰退達50%以上之業者就符合資格，申請期間至預算用罄為止，或明年2月1日止，並一律採線上申請。

由於全球武漢肺炎疫情仍然嚴峻，我國主要出口國家邊境管制措施未解封，市場需求疲弱，導致國內與外銷相關之製造業及其技術服務業持續受到衝擊，導致台灣以外銷為主力的製造業和技術服務業業績未見好轉，工業局發布新聞稿表示開放受理申請補貼。

工業局指出，凡有稅籍登記的製造業者及提供製造業技術服務之業者，且在今年10至12月間，營業額衰退達50%以上者，就符合申請資格。

工業局說明，獲得補貼的業者，正職員工就可獲政府補助3個月經常性薪資津貼4成，每月上限為新台幣2萬元，以及正職員工數乘以1萬元的一次性營運資金補貼，但已獲4至6月或7至9月營運資金補貼者，就不再補貼。

工業局表示，第4季經費編列156.2億元，預估可協助約1萬家受影響企業持續營運，並穩定所屬30萬人以上之員工就業。

詳情可至專屬網站經濟部產業競爭力發展中心網站()查詢，若仍有其他疑問，可撥打0800-000-257，由經濟部產業競爭力發展中心專人提供服務。
紓困
經濟部工業局

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