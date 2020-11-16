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巧克力囊腫是台灣女性不孕的常見疾病　復發率高達5成　醫：最佳治療時機就是懷孕前

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/16 19:25
TFC臺北婦產科診所生殖中心林時羽醫師表示，卵巢是生育之根本，懷孕前應審慎評估巧克力囊腫的治療方式。

TFC臺北婦產科診所生殖中心林時羽醫師表示，卵巢是生育之根本，懷孕前應審慎評估巧克力囊腫的治療方式。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）子宮內膜異位的病患每年新增5萬名，且內膜異位好發在卵巢部位，形成單側或雙側巧克力囊腫，在過去許多女性患者因歷經多次巧囊切除手術，嚴重影響後續生育問題，但近幾年，國際各大生殖醫學會紛紛建議患者勿多次動刀清除巧克力囊腫，並且在手術前應與醫師討論未來的生育計劃。

巧克力囊腫本身是良性的疾病，但已有研究證明，子宮內膜異位的局部組織所分泌的化學物質，對卵和胚胎是有毒物質，不利懷孕；且隨著囊腫增大，也會因為破壞正常的器官結構導致卵巢庫存量變少；且儘管切除囊腫，仍有20至50%的機率復發。

臨床上，子宮內膜異位症常見的症狀是痛經，通常在月經來潮之前，便開始有腹部的不適。因子宮內膜異位症常常會合併嚴重的骨盆腔粘黏，造成受孕能力下降，增加子宮外孕的機會。

另外，月經失調、慢性骨盆腔疼痛、性交痛、囊腫破裂造成急性骨盆腔疼痛等等，也可能發生。若子宮內膜異位症發生於肺部，則可能出現週期性咳血，若發生於膀胱，則可能出現血尿的症狀。

TFC臺北婦產科診所生殖中心林時羽副院長指出，過去傳統方式是採取直接切除，導致正常卵巢組織功能大受影響，卵子數量少，後續生育問題變得十分棘手，近幾年國際各大生殖醫學會逐漸凝聚共識，原則上在處理巧克力囊腫時，破壞性愈小愈好，若巧克力囊腫太大，還是建議將囊腫內容物清理，避免有毒物質危害卵子與胚胎。

林時羽醫師也提醒，最佳治療時機就是懷孕前。因巧克力囊腫的組織在懷孕的過程中會受到壓抑而萎縮，所以懷孕本身對巧囊是治療的方式之一，且依過去臨床經驗，懷孕一次對子宮內膜異位症的控制效果大約五年，故也建議有生育計劃的患者「早點生」，或「縮短第一、二胎的間隔」，就可能解決長年困擾的經痛等症狀。

林時羽醫師表示，女性若出現嚴重經痛，建議提早診斷是否肇因子宮內膜異位症，除了持續追蹤之外，建議預先凍卵保存生育力，避免巧克力囊腫破壞卵巢組織；此外，因子宮內膜異位症的最佳治療時機就是孕前，及早診斷有助於調整人生規劃，減少為病痛付出的成本。

TFC臺北婦產科診所生殖中心12/15(二)亦將在微風南山藝文展演中心舉辦大型生殖醫學講座，歡迎民眾報名，相關資訊請洽官網
子宮內膜異位
巧克力囊腫
不孕

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