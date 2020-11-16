心房顫動死亡率高3.5倍！　藥物無效該怎麼治療？

【健康醫療網／記者曾正豪報導】47歲王老師喜好戶外運動，但去年開始感到心悸不適，運動時氣喘吁吁，工作及情緒大受影響，原本以藥物治療，但卻遲不見效，經轉診詳細檢查後，發現為心室早期收縮及心房顫動所致，安排接受心導管電氣消融術治療，症狀大幅改善，且過程中不需使用X光，大幅降低輻射風險，令他相當安心。

心導管電氣消融術治療 症狀大幅改善、風險低

亞洲大學附屬醫院心律不整醫療團隊醫師莊傑貿表示，術前患者先服用四週抗凝血劑，並經食道超音波確認無左心耳血栓，及接受心臟電腦斷層檢查以建構3D心臟模型後，手術當天再透過心臟內超音波及3D定位導航系統，使用射頻針穿刺心房中膈進入左心房，完成零輻射電燒治療心室早期收縮及心房顫動，當天患者治療後立即感受症狀完全改善，既能恢復優異工作表現，也重拾戶外運動的興趣。

心房顫動以心律不整最常見 3典型症狀要留意

莊傑貿醫師指出，心房顫動是最常見的心律不整，主要症狀為心悸、喘、疲倦，且可能造成中風、心衰竭、失智症、憂鬱、生活品質下降、住院次數增加，甚至提升1.5至3.5倍死亡率；此疾病初期為陣發性心房顫動，若無積極治療，則可能演變為持續性，接著變成永久性心房顫動，若到了最後階段才積極治療，恐效果不彰。

治療心房顫動分2種 長期節律控制效果較藥物佳

莊傑貿醫師強調，心房顫動治療方式可分為心跳控制及節律控制，前者可改善當下症狀，但無法終止心房顫動疾病的惡化；後者可有效遏止心房顫動惡化，並改善症狀，但要使用藥物達到長期節律控制相當困難，且可能產生藥物副作用；因此，使用導管電燒可有效達到長期節律控制，且效果是藥物的4-5倍。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48094/

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