蔡英文與民主黨籍美國眾院外委會主席越洋通話　感謝推動挺台灣法案

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)美國總統大選大致塵埃落定後,在野黨及評論家抨擊民主進步黨「押錯寶」一說便甚囂塵上,總統蔡英文今(16)日則和美國眾議院外交委員會主席安格爾越洋通話,感謝民主黨籍議員長年推動多項友台法案。

蔡英文今日上午於總統府內與安格爾(Eliot Engel)越洋通話,根據總統府發言人張惇涵轉述,蔡英文誠摯感謝安格爾長年推動多項友台法案,並多次為台灣仗義執言,對於民主台灣表達堅定支持。

蔡英文在電話中表示,猶記得2019年7月出訪過境紐約時,安格爾的熱情接待,雖然安格爾未在黨內初選中勝出,任期即將屆滿,但蔡英文相信,台灣與美國共享珍貴的民主、人權、自由,台美雙方的深厚友誼一定會堅定不移。

蔡英文提及,安格爾過去曾三度訪台,也歡迎他在新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情趨緩後,有機會再度造訪台灣,感受台灣的進步與美好。

張惇涵也指出,雙方通話時間約莫10分鐘,氣氛溫馨融洽,國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與這項對話。

蔡英文隨後也透過推特表示,「我很高興能與我們在美國最珍視的夥伴安格爾(@RepEliotEngel)通話。我們有幸能有像您一樣的友人,您的支持使我們能夠為國際社會做出更多貢獻。將來無論是在台灣還是紐約,我都期待與您再次見面。」

I was glad to get on the phone with one of our most valued partners in the #US, @RepEliotEngel. We’re fortunate to have a friend like you, whose support has allowed us to contribute more to the int'l community. I look forward to seeing you again, whether it be in #Taiwan or #NY. pic.twitter.com/3h02Ieaa36