蔡英文與民主黨籍美國眾院外委會主席越洋通話　感謝推動挺台灣法案

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國總統大選大致塵埃落定後，在野黨及評論家抨擊民主進步黨「押錯寶」一說便甚囂塵上，總統蔡英文今（16）日則和美國眾議院外交委員會主席安格爾越洋通話，感謝民主黨籍議員長年推動多項友台法案。

蔡英文今日上午於總統府內與安格爾（Eliot Engel）越洋通話，根據總統府發言人張惇涵轉述，蔡英文誠摯感謝安格爾長年推動多項友台法案，並多次為台灣仗義執言，對於民主台灣表達堅定支持。

蔡英文在電話中表示，猶記得2019年7月出訪過境紐約時，安格爾的熱情接待，雖然安格爾未在黨內初選中勝出，任期即將屆滿，但蔡英文相信，台灣與美國共享珍貴的民主、人權、自由，台美雙方的深厚友誼一定會堅定不移。

蔡英文提及，安格爾過去曾三度訪台，也歡迎他在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情趨緩後，有機會再度造訪台灣，感受台灣的進步與美好。

張惇涵也指出，雙方通話時間約莫10分鐘，氣氛溫馨融洽，國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與這項對話。

蔡英文隨後也透過推特表示，「我很高興能與我們在美國最珍視的夥伴安格爾（@RepEliotEngel）通話。我們有幸能有像您一樣的友人，您的支持使我們能夠為國際社會做出更多貢獻。將來無論是在台灣還是紐約，我都期待與您再次見面。」