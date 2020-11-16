星級燉湯美味輕鬆嘗 天成飯店集團推外帶干貝金華火腿燉雞盅

宅食及剪刀經濟當道，外帶回家簡單覆熱，即可在家輕鬆品嘗，已成為消費商業模式之一。天成飯店集團自推出外帶便當、外帶合菜、添福平安豬腳禮盒…等，趁勢推出主廚私房燉湯【干貝金華火腿燉雞盅禮盒】自即日起至2021/06/30於旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館共同推出，外帶價每盒1,280元，禮盒內含干貝金華火腿燉雞、高湯包、扁尖筍…等，主廚團隊嚴選食材以冷凍熟食真空包呈現，溫潤私房燉湯簡單加熱可輕鬆上桌，在家重現經典好味。

看準外帶及外送商機，天成飯店集團主廚私房燉湯【干貝金華火腿燉雞盅禮盒】外帶價格每盒1,280元，主廚操刀選用1.5公斤特選土雞，以金華火腿與土雞慢工細火燉煮作為湯底，融入手工蝦丸、精選干貝、扁尖筍、娃白…等，食材經過細膩料理技法製成頂級鍋物，柔潤香嫩，鮮味在口中跳躍，饕客外帶回家後依個人喜好自行加入各式麵食，每一口蘊藏著主廚的用心，為外帶頂級燉湯首選。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「現代人因忙碌生活懶得下廚，喜愛以外帶或外送料理來飽餐一頓，近來剪刀經濟潮盛行，除了方便外，健康美味更是消費者考量決定因素，看準剪刀經濟宅商機，天成飯店集團積極搶攻冷凍商機，再次趁勢推出主廚私房燉湯，消費者購買回家後，只需剪開且覆熱即食，下廚更顯便利與快捷，預估可帶動餐飲外帶業績成長1成」。