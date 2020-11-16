搶先旅遊補助最高折抵1,000元 理想大地祭出寒冬住宿優惠

為促進國內旅遊市場，交通部擬祭出平日團遊、春節疏運孝親專案、類出國二點零等旅遊補助，為不讓等不及出遊的民眾苦等，理想大地搶先祭出「寒冬旅遊補助」，鼓勵旅人們在冬季安排到東部享受好山、好水的美麗風情之旅！即日起到明年2/26前，憑客運、火車大眾運輸的乘車證明，或自駕車的油單發票，每房最高折抵1,000元的房價優惠！

今年受到疫情影響，在還未開放國境的情況，安排國內旅遊仍是主要的旅遊選擇，為鼓勵旅客搭乘客運、火車或自駕車前往花蓮，凡透過官網、來電訂房組平日訂房，享有好康三選一的優惠，憑目的地－花蓮的往返火車或客運車票，或者入住前三日的油單發票，方可依發票實際金額折抵，每房最高折抵1000元，或憑自駕特斯拉或其他品牌的電動車入住，每房免費加贈理想獨創西班牙蜂巢糕乙盒。（不適用於農曆春節、連續假期及住宿券，且不可與其他優惠專案同時使用）

花蓮理想大地是全台唯一異國風情遊船的渡假飯店，結合主題遊程、豐富休閒活動、餐飲及住宿，在最美的歐式庭園建築與縱谷自然風光包圍下，吃喝玩樂一站就能滿足！

另外，還有另一項指定日的特殊優惠活動，11/30起至明年的1/31前，指定日入住贈活動四選二（生態竹筏、鐵馬自由行、釣魚活動、天生神射手），同時享有提前入住或者延遲退房的禮遇優惠，讓國人到花蓮旅遊的同時，擁有更多玩樂的選擇，更能慢慢享受不同於城市的快腳步！（指定日特殊優惠，不可與飯店寒冬補助合併使用），詳情請洽理想大地官網訂房諮詢請速電洽02-2658-8181、03-86-56789。