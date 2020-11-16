無懼疫情 國際奧會：有信心2021照辦東京奧運且允許觀眾入場

國際奧林匹克委員會主席巴赫(Thomas Bach)今日與日本新首相菅義偉(Yoshihide Suga)於今(16日)在東京會面。（圖/... 國際奧林匹克委員會主席巴赫(Thomas Bach)今日與日本新首相菅義偉(Yoshihide Suga)於今(16日)在東京會面。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）儘管新冠肺炎疫情在國際仍在升溫，日本各地也持續擴大，國際奧林匹克委員會主席巴赫(Thomas Bach)卻於今(16日)造訪東京時表示，對於已延期一年的東京奧運，「非常有信心」能順利於明年夏季舉辦，甚至計劃允許民眾入場觀賽，讓不少人擔心恐不利防疫。

巴赫曾於今年3 月與日本首相安倍晉三召開會議，決定 2020 東京奧運延期至 2021 年7 月 23 日至 8 月 8 日。這是敲定推遲奧運後，巴赫首次至東京就相關議題說明。此次主要兩大討論重點為，是否允許觀眾入場，以及是否有足夠且安全的住宿容量，以因應超過1萬1千名來自各國的選手。

根據路透社，巴赫對於明年夏天之前，新冠肺炎疫苗將廣為使用相當有信心，也相信屆時疫情狀況應會好轉。國際奧會也強調，若奧運會舉行之前，疫苗在國際上已普及且開放施打，他們將會確認所有自各國前往日本的參賽者、工作人員以及觀眾，都有施打疫苗。他們也有把握，到時候入場觀賽是可行的。

儘管近日美國的跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）成功研製有效率高達90%的新冠疫苗，國際上的疫情仍然處於嚴峻狀態，日本也不例外，12日當天就有1,661人確診感染，許多民眾擔心可能再爆發大規模感染，因此對於東京奧運是否能在2021順利舉行，仍多有歧見。

7月NHK的民調顯示，有66%的人認為應該要再延期或停辦奧運，然而日本企業則盼望東京奧運能在明年夏季照常舉辦，以降低疫情帶來的經濟衝擊。

對此，東京知事小池百合子(Yuriko Koike)表示，若2021年奧運確定舉辦，政府絕對會盡最大努力防疫，並確保國際旅客以及日本國人的安全。她也強調，東京奧運如能順利舉行，就是人類對抗病毒的最大勝利。