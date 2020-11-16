110年全國運場地亮相 北臺灣首屈一指沙灘球場嶄新啟用

110年全國運動會賽事沙灘排球場地首度亮相， 新北市政府今(16)日於板橋國民中學舉行沙灘球場啟用典禮， 本座球場是北臺灣首屈一指的沙灘球場，採用最新工法興建而成， 提供夜間照明設備，後續將作為新北市選手訓練優質場地， 為新北沙灘運動劃開歷史新頁。

啟用典禮由侯友宜市長身著1號球衣背心於場中開球，接著由「 垂直彈跳王」 方立凱及仁川亞運隊長李政翰2位優秀選手高跳躍爭球， 競賽中球員進攻犯規，市長代表執行7公尺罰球射門， 隨後擔任一對一突擊射門守門員，展現跟選手一起認真比賽的態度， 也勉勵選手爭取明年全國運動會最高榮耀。

本座球場採國際化標準規格施作，為全國最新標準規格場地。 施作工法採用最新虹吸式排水帶，大幅提升球場排水效果， 球場沙坑深度達60公分，中場區域沙坑深度達80公分， 較一般沙灘球場沙坑深度40公分高出許多， 在沙子質地亦有嚴格要求， 如沙子顆粒大小與顏色都有符合國際規格。 人造的場地在平整度上較海邊沙灘佳，比賽起來舒適感十足， 選手更可以盡情展現360度騰空旋轉射門、旋轉跳躍、 空中接球射門等高難度高得分動作， 充分提高球賽的可看性與精彩度。

侯友宜市長表示，新北市辦理110年全國運動會， 在今年就開始積極籌備， 最重要是要有完善的場館提供各縣市優秀選手比賽， 預計總共40處比賽場地都會在明年6月整修、準備完畢， 今天啟用的場地就是其中新建的一處。另一方面，根據媒體報導， 沙灘手球有可能在2024年奧運成為正式競賽項目。 北部地區缺少足具規模的沙灘球場， 因此在本市體育事務委員會建議下， 市府決定新建這座獨一無二的多功能沙灘球場，讓新北的選手們， 在全國運沙灘排球、全民運沙灘手球、沙灘角力比賽， 或近期雙北市首度聯名主辦「2025年世界壯年運動會」 及其他國際性沙灘運動等賽事練習使用。可節省車程及體力耗費， 不需要再南下至臺中的臺灣體育運動大學練習， 亦無需跟其他縣市選手輪流使用。教練團在培訓時， 也可以進行更多元、彈性化的安排，增加訓練時間、提升競爭力， 隨時迎接更多的挑戰。

教育局表示，優質場地除了作為賽事場域外， 更是優秀選手培育之處，將持續落實體育人才三級銜接， 紮根新北體育，讓孩子都能適性發展多元展才， 更期待優質場地孕育出更多優秀體育人才， 為新北市爭取到最高榮譽。