110年全國運場地亮相 北臺灣首屈一指沙灘球場嶄新啟用

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
110年全國運動會賽事沙灘排球場地首度亮相，新北市政府今(16)日於板橋國民中學舉行沙灘球場啟用典禮，本座球場是北臺灣首屈一指的沙灘球場，採用最新工法興建而成，提供夜間照明設備，後續將作為新北市選手訓練優質場地，為新北沙灘運動劃開歷史新頁。
啟用典禮由侯友宜市長身著1號球衣背心於場中開球，接著由「垂直彈跳王」方立凱及仁川亞運隊長李政翰2位優秀選手高跳躍爭球，競賽中球員進攻犯規，市長代表執行7公尺罰球射門，隨後擔任一對一突擊射門守門員，展現跟選手一起認真比賽的態度，也勉勵選手爭取明年全國運動會最高榮耀。
本座球場採國際化標準規格施作，為全國最新標準規格場地。施作工法採用最新虹吸式排水帶，大幅提升球場排水效果，球場沙坑深度達60公分，中場區域沙坑深度達80公分，較一般沙灘球場沙坑深度40公分高出許多，在沙子質地亦有嚴格要求，如沙子顆粒大小與顏色都有符合國際規格。人造的場地在平整度上較海邊沙灘佳，比賽起來舒適感十足，選手更可以盡情展現360度騰空旋轉射門、旋轉跳躍、空中接球射門等高難度高得分動作，充分提高球賽的可看性與精彩度。
侯友宜市長表示，新北市辦理110年全國運動會，在今年就開始積極籌備，最重要是要有完善的場館提供各縣市優秀選手比賽，預計總共40處比賽場地都會在明年6月整修、準備完畢，今天啟用的場地就是其中新建的一處。另一方面，根據媒體報導，沙灘手球有可能在2024年奧運成為正式競賽項目。北部地區缺少足具規模的沙灘球場，因此在本市體育事務委員會建議下，市府決定新建這座獨一無二的多功能沙灘球場，讓新北的選手們，在全國運沙灘排球、全民運沙灘手球、沙灘角力比賽，或近期雙北市首度聯名主辦「2025年世界壯年運動會」及其他國際性沙灘運動等賽事練習使用。可節省車程及體力耗費，不需要再南下至臺中的臺灣體育運動大學練習，亦無需跟其他縣市選手輪流使用。教練團在培訓時，也可以進行更多元、彈性化的安排，增加訓練時間、提升競爭力，隨時迎接更多的挑戰。
教育局表示，優質場地除了作為賽事場域外，更是優秀選手培育之處，將持續落實體育人才三級銜接，紮根新北體育，讓孩子都能適性發展多元展才，更期待優質場地孕育出更多優秀體育人才，為新北市爭取到最高榮譽。