新莊偶戲文化日 霹靂粉絲看過來！

「藝起來新莊串門子」系列活動「新莊偶戲文化日」 即將在22日於新莊廟街壓軸登場，由新莊在地超過一甲子的招牌「 新西園掌中劇團」及國際知名的「霹靂布袋戲」， 進行傳統與新潮偶戲的街頭匯演。 霹靂還為新莊廟街量身打造專屬劇本，以說書人的方式進行「 移動式劇場」，重現新莊廟街過往風光。

新北市文化局表示，「新莊偶戲文化日」以具300年歷史的「 新莊廟街」作為演出場域，由在地專業團隊「丹鳳雅藝舞蹈團」 及响仁和第三代王凱正先生帶領的「春响禪鼓班」打頭陣， 緊接著是「新西園掌中劇團」及「霹靂布袋戲」 的傳統與現代偶戲街頭匯演，藉由精湛的操偶技術、擬真化的COS 演出震撼全場。其中臺日首度合作的布袋戲電視劇「東離劍遊記」 角色秀，以及霹靂特為新莊廟街量身打造的專屬劇本， 透過說書人進行「移動式劇場」，重現新莊廟街過往風光。

新北市文化局進一步表示，現場還有許多豐富活動， 如廟街好神集章令、廟街文化故事圖文展、知名繪師PAPARAY A創作的新莊百年廟宇看板打卡點、資深講師何良正深度導覽、 武聖廟及新莊區公所合作的民俗體驗活動，包括迷你轟砲台、 捏麵人和麥芽糖DIY等， 以及能與霹靂英雄近距離接觸合影的見面會， 留下最美好深刻的回憶。

此外，以「布袋戲」為主題變裝的【復古新潮‧布袋戲show time】現正火熱報名中，只要事先報名成功， 不僅可以領取霹靂小禮品，還能和正港霹靂英雄一起走上紅地毯、 秀創意，限額15組，每組限定1~3人， 更多詳情請上新北市文化局網站 https://bit.ly/3oCbYAn 查詢。

照片來源：新北市文化局提供