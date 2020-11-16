台灣證交所：上週外資在集中市場買超441.83億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/11/9~2020/11/13）外資在集中市場總買進金額為3,442.43億元，總賣出金額為3,000.60億元，買超為441.83億元，另統計自2020年年初至11月13日止，外資總買進金額為10兆5,494.76億元，總賣出金額為11兆1,575.11億元，累計賣超為6,080.35億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆8,297.78億元新台幣，占全體上市股票市值的44.15%，較11月6日的17兆4,273.07億元新台幣，增加4,024.71億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進195,771千股，賣出29,817千股，買超165,954千股。

第二名：中鋼：買進96,006千股，賣出33,318千股，買超62,688千股。

第三名：國泰金：買進85,534千股，賣出29,987千股，買超55,547千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進137,200千股，賣出366,411千股，賣超229,211千股。

第二名：友達：買進151,920千股，賣出265,514千股，賣超113,594千股。

第三名：宏碁：買進62,304千股，賣出97,737千股，賣超35,433千股。