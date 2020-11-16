疫情下的意外幸福 周麗卿陪老母親完成生命故事

今年67歲的周麗卿長年旅居海外，今年初返家探視高齡97歲的老母親，因疫情關係無法回新加坡，她乾脆留在台灣多陪伴，遇到關懷據點開設生命繪本培訓，她和嫂嫂陪媽媽一起參加，完成一本「阿祖、阿嬤、媽媽」的繪本，將母親一生的辛勞和榮耀完整記錄，成為疫情下的意外幸福。

周麗卿說，母親周陳珠碧生長在日據時代，遇到許多不公不義的事情，無法順利入學，直到12歲遇到夜校開放，才去讀了二年日文書，幸好當時台灣基督長老教會利用羅馬拼音，教導學習讀台語聖經和詩歌，母親認真學習，66卷的聖經，她翻閱到起毛破損，也以聖經的經義來教導6名子女。

周麗卿表示，母親48歲就守寡，遇到人生艱難時刻，以信仰來支撐，相信上帝不會離棄孤兒寡母，使家庭得以維繫，子女媳婦都很孝順，如今已是四代祖孫傳承，這次藉由研習生命繪本，和母親回憶點點滴滴，製成的生命繪本成為全家的傳家寶。

另位柯狄月雲以「倒吃甘蔗的月雲」為繪本書名，她自述從小貧困，嫁給賣豬肉的先生後，每天為生活打拼，結果因工作勞累，兒子8個月早產，沒錢就醫，她將娘家帶來的一點金子變賣付醫藥費，但18天後因無力再支付，被醫院趕了出來，說到這段，月雲不禁哽咽 。

柯狄月雲說，走過人生的坎坷路，還好後來兒女都各自有成，原想享清福，不料另一半又先走，幸好參加社區關懷據點，與同學一起學習，生活變得豐富多彩，繪本專業帶領人結訓後，她跟兒女說:「你們的學士帽是黑色的，我的卻是紅色的，比你們漂亮哦！」

新北市政府社會局委託台灣老大人活力發展協會，深入各社區據點培育生命繪本專業帶領人，於16日上午藉由消防局會議室舉行領證及成果發表，共有43位在3個月內完成24小時的培訓，並深入社區實地蹲點服務，完成24小時的實習報告，由社會局長張錦麗頒發證書。

張錦麗表示，人從兒少、青年到中老年，每個階段都會留下人生故事，不管是悲歡離合、喜怒哀樂，都是珍貴的記憶，新北市這四年來推動生命繪本帶領與實作，已有150位專業帶領人領證，深入全市34個社區據點推動，尤其是偏區，陪伴長輩一起製作專屬於自己精彩一生的繪本。

台灣老大人活力發展協會秘書長余良玲表示，事實上「生命繪本」是張錦麗局長當年在桃園縣政府社會局長任內所發想，協會這15年來在全國各地推動，已有7千多人參與培訓、帶領，完成超過2萬本的生命繪本，除保存長輩可貴的過往，也活化了長輩的思維，延緩失智失能，讓長輩健康樂活，協會並將生命故事數位化，以流傳給長輩的子孫做為傳家之寶。