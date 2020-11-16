疫情期間網路釣魚激增 「HiNet防毒防駭」防詐截毒有一套

受新冠肺炎疫情影響，民眾上網時間大幅提升， 駭客也不斷推出新式網路釣魚詐騙手法! 截至今年十月，台灣偵測到詐騙網址數量竟已高達200萬件， 是去年的五倍，其中以口罩預購、振興券兌換、 宅配及行動支付等通知簡訊最為嚴重。為守護消費者網路使用安全， 中華電信本月推出「HiNet PC-cillin 2021防毒防駭」全新版本，以「AI智能防毒」 大幅強化詐騙網址、網路釣魚的偵測及防護力， 有效阻攔民眾接觸各種詐騙威脅與惡意連結網址。

中華電信提供常見的兩大網路釣魚徵兆，協助消費者提前防範。徵兆 一: 要求「點擊」網址，駭客常以誘導消費者點擊惡意網址為目標， 透過簡訊、電子郵件及社群平台傳送惡意網址， 其中以行動支付簡訊騙取個資最多， 也不乏有知名網紅FB粉絲專頁被盜等情事。徵兆二: 要求「登入」查看，駭客偽造消費者平常熟悉的網站或社群平台， 如Google、FB或Apple ID等，讓毫無防備的消費者輸入帳密，以此獲得不法利益。

全新升級的「HiNet PC-cillin 2021防毒防駭」運用最先進的AI人工智慧， 搭配多層式防護技術，以智能防毒、防範網路詐騙、 即時封鎖勒索病毒、保護社群隱私、安心網購交易、 效能輕快無擾等六大獨家功能，提供用戶精準抵禦資安危機， 同時也為電腦、手機等裝置及個人重要個資設下安全防護網； 在用戶網購同時搭配「安心Pay功能」更可有效阻擋惡意攻擊； 除此之外，運用手機截圖可快速檢查影像中網址安全， 也能透過網頁特徵與網址比對技術，即時封鎖假冒的駭客登入網頁。

「HiNet PC-cillin 2021防毒防駭」可同時支援跨平台防護， 每年並提供最新版本供客戶自行下載更新。 即日起至12月31日止，申租HiNet PC-cillin 防毒防駭(三機版)年繳或預繳方案，上網登錄即送500元7- 11禮券，並可參加活動抽Apple Watch 6；於官網申請，另外加碼100元7-11禮券。 詳情請洽免費客服電話：0800-080- 412或立即線上申辦：https://hisecure. hinet.net/product/promotion/ TrendMicro/PCCillin/