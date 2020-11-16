HOTEL COZZI和逸飯店 「感恩聖誕美食饗宴」與「爐烤火雞大餐」

一眨眼又到了歲末溫馨季節，每年11月第四個星期四的感恩節，為親友歡聚共享美食、大快朵頤的日子。國泰飯店觀光事業旗下兩館也推出感恩餐飲活動。COZZI Blu和逸飯店．桃園館的「Cozzi Market逸．市集」自助餐廳特別推出「感恩聖誕美食饗宴」，餐檯上主廚祭出多道歐陸經典料理，包含「芬蘭魚餡餅」、「爐烤香草火雞」、「莓果香澄熱紅酒」等，即日起至12/31，平日每人980元+10%、假日1,280元+10%。即便不出國也能品嘗道地佳餚。而和逸飯店．高雄中山館即日起至12/24，則提供可外帶/送禮的「爐烤火雞外帶禮籃」每份2,880元起，可4人分享。另外，11/26感恩節當天與12/24-25聖誕節期間，餐廳晚間時段特別供應約4人份的「爐烤火雞分享餐」NT$2,880+10%和單人「爐烤火雞獨享餐」NT$700+10%，還可享用現場數十種自助沙拉吧餐點。

Cozzi Market逸．市集「感恩聖誕饗宴」 秒飛歐陸體驗在地料理

COZZI Blu和逸飯店．桃園館從開幕至今就深受消費者喜愛、有著濃厚海邊碼頭氛圍的「Cozzi Market逸．市集」自助餐廳即日起至12/31推出「感恩聖誕美食饗宴」，平日每人980元+10%、假日1,280元+10%。主廚團隊端出多道歐陸在地佳餚，其中「爐烤香草火雞」整隻霸氣上桌，嚴選5公斤美國優質火雞，主廚使用辛香料秘製、搭配特製莓果醬，每一口都能吃到火雞肉的滑嫩與香氣。另外餐檯上的「芬蘭魚餡餅」更是不能錯過，每日純手工現桿麵糰、搭配歐陸新鮮鱈魚，讓您體驗截然不同的味蕾享受。最後，冷冷的冬天來上一杯「莓果香澄熱紅酒」作為饗宴的美好句點，不用飛出國也能和親友享受歡聚時光。訂位專線: 03-2737698

Cozzi THE Roof餐廳爐烤火雞禮籃帶著走 外帶送禮皆適宜

擁有30樓高空美景的和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，即日起至2020/12/24推出「外帶爐烤火雞禮籃」NT$2,880，重達6公斤的火雞填入新鮮時蔬與義式香料，以爐烤讓甜味與香氣慢慢透入肉質中，外皮金黃口感香嫩，搭配里昂式炒洋芋、培根抱子甘藍、手工南瓜派、法國長棍麵包、佐上紅酒醬汁&蔓越莓醬汁，以及精選紅酒一瓶，可提前三天預訂，豐盛大餐輕鬆外帶享用。

11/26感恩節當天與12/24-25聖誕節期間，餐廳晚間時段特別供應約4人份的「爐烤火雞分享餐」NT$2,880+10%和單人「爐烤火雞獨享餐」NT$700+10%，還可享用現場數十種自助沙拉吧餐點，主廚將為預約火雞分享餐的客人提供桌邊分切服務，邀請您與親朋好友在高空夜景中共進溫馨時光。訂位專線: 07-9756677