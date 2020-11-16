新北耶誕城「你進城了嗎?」 台北新板希爾頓 伴您白天玩雙北看電影、夜晚走路4分鐘輕鬆逛燈區

「新北耶誕城開城了!但，你去過了嗎?」歲未年終最熱門的國旅話題莫過新北耶誕城了，隨著討論熱潮不減，秋冬選擇走往都會區，體驗一場交通便利、隨訂票、隨出行的偽出國渡假方式。位於板橋車站旁4分鐘步程距離的台北新板希爾頓酒店，飯店就坐落在新北市政府旁邊，「到站就到耶誕城、到站即到飯店」把旅行變得輕鬆愜意。

因應耶誕城，新板希爾頓推出「繽紛樂」為主題的住房專案，每周五著指定七彩配件或服裝就可免費兌換蛋糕飲品。飯店各區皆已換上了色彩鮮豔的聖誕裝飾迎賓，而大門口安置了戶外4米高的聖誕樹與前方耶誕城街景相呼應，預期將成為今年城裡街區之中拍照打卡的新熱點。飯店也因應耶誕城今年的主題，於本月14日起，推出每周未季節限定的「繽紛樂電影放映會」，每周六下午三點、周日上午十點放映，房客免費報名。

「繽紛樂電影放映會」規劃舒適的十多坪的室內草坪空間，「阿拉丁」、「獅子王」與「冰雪奇緣2」輪番上檔，享受旅行之間的親子陪伴好時光。飯店持續與新北市府共同推廣新北旅遊，響應全民進新北耶誕城，推出了「打卡在新北耶誕城」，本月13日起隨著新北耶誕城開城當日，推出臉書打卡抽住宿活動，只要在台北新板希爾頓酒店臉書官方粉絲頁抽獎貼文按讚留言，上傳與飯店大廳裝置藝術-「你的天賦your gift」合照並打卡在「新北耶誕城」，就有機會抽希爾頓客房住宿券，共3個幸運名額，抽獎活動至元月3日止。

「你的天賦your gift」 七隻七彩巨型卡榫熊的大廳裝置藝術

13日起FB拍照打卡在「新北耶誕城」就抽希爾頓客房住宿券

飯店大廳展出的國際聞名的當代藝術家林家慶老師共同合作打造大型裝置藝術「你的天賦your gift」，七隻繽紛多彩的巨型卡榫熊座落空中，擁有著七彩顏色萌度爆高的卡榫熊，每一隻熊都是由250片卡榫拼製而成，作品象徵上天賜給每個人一種天賦。本月13日起至2021年元月3日，只要在台北新板希爾頓酒店臉書官方粉絲頁按讚留言，並上傳與「你的天賦your gift」合照，即有機會抽中希爾頓客房住宿券。

「繽紛樂Colorful Day! Colorful Stay!」周五住房著彩虹服飾即送彩虹蛋糕、彩虹調酒

「繽紛樂 電影放映會」周六下午三點與周日上午十點 專屬親子共享的親密時光

廣受好評的「繽紛樂Colorful Day! Colorful Stay!」周五限定住宿專案，邀請房客穿著彩虹服飾住宿就能獲得「彩虹蛋糕及彩虹調酒」，邀請住客一起用色彩妝點自己，讓渡假來點「儀式感」、一起繽紛過節。而因應新北耶誕城推出的季節限定活動「繽紛樂電影院」，11月14日起，每周六、日放映，影片有「阿拉丁」、「獅子王」與「冰雪奇緣2」，飯店在十一坪的室內空間規劃了大片的草坪與彩色椅墊，讓親子可以或坐或躺的開心享受二個小時的影片時光，每周未影片依飯店公告為主。(12/27暫停一次)

台北新板希爾頓酒店官網住房專案歡迎與「振興三倍券」合併使用，欲知更詳細專案內容或訂房請洽(02)2958-3770或光臨台北新板希爾頓酒店官方網站查詢。