藍委問川普卸任訪問台灣可能性　外交部：目前無相關規劃

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國總統大選大致底定由民主黨候選人拜登（Joe Biden）獲勝，這意味著總統川普的執政團隊進入看守期，並準備於明年1月交出執政棒子；有國內立法委員今（16）日在質詢時，便詢問川普在卸任前宣布訪問台灣的可能性，對此外交部表示，目前沒有邀請川普訪台的規劃。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室等部會以「美國大選後台美經貿關係之走向」為題報告並備質詢。

隨後中國國民黨立委曾銘宗詢問，若在川普（Donald Trump）卸任前，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）宣布訪台、美國宣布與台灣建交，或是美國軍艦停靠台灣港口，外交部的態度為何。

外交部政務次長曾厚仁起先不願意回應假設性問題，後在立委追問下表示，對以上問題均給予正面回應且表示歡迎；而若川普卸任前宣布訪問台灣，曾厚仁則答，「沒有理由拒絕。」

外交部午後透過新聞稿澄清，「有關邀請美國總統川普、國務卿龐培歐卸任前訪台或美國軍艦靠港等假設性議題，外交部目前並沒有相關規劃，也未曾與美方就這些事項進行討論。」

外交部強調，洽邀美國政府高層官員訪問台灣或安全合作，向來是政府的重要外交工作，而政府一向與美方保持密切順暢的溝通，未來將持續秉持互信、互惠及互利的原則，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。