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好評不斷！台灣電影《孤味》蟬聯雙週國片票房冠軍　「零負評女神」林依晨：很有愛！

電影《孤味》佳評如潮，第二週週末票房比首週末逆勢成長20%，全台累計至昨(15)日已破4,700萬，蟬聯雙週國片票房冠軍！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/16 16:31
電影《孤味》蟬聯雙週國片票房冠軍，票房破4,700萬（圖/電影公司）

電影《孤味》蟬聯雙週國片票房冠軍，票房破4,700萬（圖/電影公司）

(台灣英文新聞/娛樂組 台北採訪報導)電影《孤味》佳評如潮，第二週週末票房比首週末逆勢成長20%，全台累計至昨(15)日已破4,700萬，蟬聯雙週國片票房冠軍！

電影《孤味》入圍2020金馬獎6項大獎，由資深剪接大師廖慶松與徐若瑄合力監製，新銳導演許承傑執導，集結「全民阿嬤」陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等金獎陣容，在11月6日正式上映後，繼首週末狂賣1800萬後，口碑延燒全台，第二週週末票房比首週末逆勢成長20%，全台累計至昨(15)日已破4,700萬，蟬聯雙週國片票房冠軍！

看更多：催淚！電影《孤味》導演專訪　放下很難，心結該如何解開？

電影溫暖而觸動人心的劇情，上週六(14)在金馬影展放映後，深受影展觀眾們喜愛，直接衝上觀眾票選排行榜第一名，讓許多觀眾看完感動不已，紛紛在社群網站狂刷好評：「今年貢獻最多眼淚的電影！」「看完時口罩都吸滿眼淚鼻涕了啦！」甚至有不少人決定再帶爸媽進戲院二刷、三刷！

今年憑著《孤味》強勢入圍角逐最佳影后的陳淑芳也加碼承諾，除了票房破六千萬就要炸蝦捲回饋粉絲，若順利破億，願意再開金嗓獻唱電影同名催淚金曲《孤味》，讓粉絲們興奮不已。

許多明星名人及意見領袖等看完電影後都激讚力推，像是「零負評女神」林依晨特別現身戲院觀賞並推薦：「希望大家都能來看這部很有愛的電影！」實力派演員莊凱勛更是給予極高好評：「我將今年心中第一名電影給《孤味》！」還自掏腰包再進戲院二刷支持；宋芸樺看完電影也感性表示：「從電影中可以獲得家庭的溫暖和釋懷！」

一起來看看還有哪些大明星，看完電影後也一把鼻涕一把眼淚吧！


（影/Youtube）
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許承傑
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