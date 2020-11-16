【超現實「故事宮寓」】徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵與瑞瑪席丹　化身故宮文物

演員徐若瑄在短劇「故事宮寓」中飾演國寶級文物: 明代沈周的「廬山高」，化身一名被困在家裡的旅遊部落客，將有各種腦洞大開的橋段。（故宮提供）... 演員徐若瑄在短劇「故事宮寓」中飾演國寶級文物: 明代沈周的「廬山高」，化身一名被困在家裡的旅遊部落客，將有各種腦洞大開的橋段。（故宮提供） 中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）5大女星超現實化身故宮千年文物，金馬獎最佳短片導演李芸嬋年底推出跨界短劇集新作「故事宮寓」，找來徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹等華麗卡司演出「古文物」。

演員張鈞甯（圖）在「故事宮寓」演出宋代的「青瓷無紋水仙盆」。（故宮提供）中央社

「故事宮寓」共10集、各5分鐘的短劇，劇情各自獨立但有巧妙串聯，每集邀請實力派演員演出。

劇組開玩笑說，當初在選角，除了李芸嬋「直覺」欽點外，所有人都得符合「獎項」條件，得入圍或得過金馬獎、金鐘獎、台北電影獎等大獎。

劇組今天(16日) 公布首波女性卡司，包括徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹，讓人眼睛一亮。

中央社報導，李芸嬋和徐若瑄有數十年情誼，李芸嬋首部長片「人魚朵朵」就是由徐若瑄演出女主角，當李芸嬋提出邀約時，徐若瑄二話不說馬上答應。她在「故事宮寓」飾演國寶級文物、明代沈周的「廬山高」，化身一名被困在家裡的旅遊部落客，將有各種腦洞大開的橋段。

張鈞甯則是在電視劇「蜂蜜幸運草」和李芸嬋結緣。張鈞甯回憶：「當初因為演出的是漫畫改編的愛情喜劇，有很多誇張的表情、動作，小嬋導演都會親自示範，我就在一旁默默模仿，現場大家常常笑到不行。」

張鈞甯在片中以仙氣爆棚的薄紗洋裝亮相，演出宋代的「青瓷無紋水仙盆」，無厘頭的「剪刀找貓」劇情，讓李芸嬋笑說：「這集真的比較不好懂，好在鈞甯仙氣超強，讓大家光看她美就夠了。」

另外，曾獲金馬獎最佳新人獎的瑞瑪席丹飾演清代的「霽青描金游魚轉心瓶」，劇情設定演員得在家中桌子騰空練習游泳。因此，李芸嬋第一時間想到的人選就是健美的瑞瑪席丹。拍攝過程中，瑞瑪席丹一次完成演出、騰空游泳20秒以上，讓現場男性工作人員驚呼：「實在太強了！」

張榕容、連俞涵則分別飾演「唐代仕女俑」和「快雪時晴帖」。

「故事宮寓」將於12月底上線，10名演員特地為自己飾演的文物錄製一段廣播，要親「聲」講故事給觀眾聽，廣播12月底將於News98頻道播出。

金馬獎最佳短片導演李芸嬋(右) 年底推出跨界短劇集新作「故事宮寓」。圖為第11屆台北金馬電影學院10月26日開學，李芸嬋與本屆學院院長侯孝賢（左2）、學務長廖慶松（右2）與應邀擔任導師的導演陳映蓉（左）合影。中央社