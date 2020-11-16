台灣陽明交大徵合校後首任校長　國內外6學者參選　11 月下旬公告候選人

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）陽明大學與交通大學將於明（110）年2月合併，新校長的遴選案今年9月啟動。校長遴選小組今（16）日表示，遴選委員會公開徵件已截止，已接獲6名被推薦人，包含3名國內教授、3名國外教授，最快預計11 月下旬公告校長候選人。

國立陽明大學與國立交通大學合併案今年8月獲行政院及教育部同意，預計自110年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」，教育部組織陽明交大新校長遴選委員會共21人，對外公開徵求合校後首任校長人選。

國立陽明交通大學首任校長遴選小組說，委員會公開徵件到今年11月5日，遴選小組共接獲6 名被推薦人資料，包含3名國內教授、3名國外教授。

遴選小組指出，對被推薦或自薦者的資訊採保密方式處理，不對外公開；遴選小組委員將檢視與被推薦的校長候選人間，是否有依規定應揭露的利益關係，11月22日將召開遴選小組第2次會議進行資格審查，選定第一階段校長候選人名單，預定11月底或12月初公告。

根據遴選小組規劃，公告第一階段校長候選人名單後，12月中旬前將安排校長候選人辦理治校理念說明會，12月下旬由兩校服務滿1年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員針對第一階段校長候選人行使同意權，達到同意門檻者為第二階段校長候選人。

遴選小組將於明年1月上旬邀請第二階段校長候選人說明治校理念和進行詢答，並選定校長人選，並於1月下旬前將校長當選人報請教育部聘任。