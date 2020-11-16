【代理疫苗破局】台灣東洋藥品疑遭「外部人」內線交易?!　櫃買中心：正在清查名單　　　

台灣東洋12日特別舉行說明會澄清爭議，公司董事長林全（中）率公共事務部協理殷為瑩（左起）、總經理施俊良、財務長張國江（右起）、重症醫療事... 台灣東洋12日特別舉行說明會澄清爭議，公司董事長林全（中）率公共事務部協理殷為瑩（左起）、總經理施俊良、財務長張國江（右起）、重症醫療事業群副總經理屈志源出席。中央社

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣東洋藥品遭質疑內線交易，衛福部副署長莊人祥今天(16日) 在立法院表示，不確定東洋董事長林全說的外部人是誰，不認為有衛福部人員涉入；金管會主委黃天牧則說，10月中就已留意到東洋，並沒有後知後覺，目前仍由櫃買中心分析調查。

櫃買中心董事長陳永誠說，除內部人外，確實正在掌握「基於職業或控制關係獲悉消息之人」，已收到東洋歷次會議名單，正在清查中，努力加快速度。

立法院財政委員會今邀請金管會主委黃天牧、衛福部副署長莊人祥就「東洋公司代理疫苗所牽涉公司內外人員可能之內線交易」進行專題報告並備詢。朝野立委持續針對炒股、內線交易疑慮進行質詢。

國民黨立委曾銘宗表示，東洋公司董事長林全有自信，東洋並沒有內部人參與內線交易，疑有外部人參與，外界解讀此話為劍指衛福部，衛福部應說明包括誰參與了相關會議，有多少人知情，內部是否對這些人啟動相關調查。

民進黨立委高嘉瑜則質疑，東洋公司股票交易異常，但櫃買中心卻後知後覺，等傳出炒股、內線交易傳聞後才進行即時監控。

對此，中央社引述衛福部副署長莊人祥回應，參與此案相關會議的同仁不出10人，據了解這些人都沒有在玩東洋公司股票；此外，還有一個小組知道東洋想有條件授權取得德國BioNTech（BNT）授權，因為要討論購買數量等細節，但有要求保密，這些人也不清楚後續會破局。

對是否有啟動相關調查，莊人祥回應，「並沒有認知到這件事。」至於是否有衛福部相關人員涉及內線交易，莊人祥表示，不確定林全說的外部人是誰，應該是沒有。

黃天牧則澄清，櫃買中心並沒有後知後覺，10月中就有留意，平時也有監控機制在運作，目前仍由櫃買中心分析調查；他說，據了解，也有檢調單位向櫃買索取資料。

黃天牧表示，根據證券交易法第157條之1，內線交易的調查對象，除內部人外，也包含「基於職業或控制關係獲悉消息之人」，櫃買中心目前正在了解涉及者的數量並對照證券商，仍在調查中。

台灣東洋爭取代理德國BioNTech（BNT）武漢肺炎（COVID-19）疫苗，但最後破局引發諸多傳聞，林全日前召開記者會駁斥，「絕對不會做內線交易，且歡迎來查」。

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