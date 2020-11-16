5年前來台豪語喊買台積電...今中國紫光前途茫　謝金河：幸好台灣挺住了

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中國自主晶片領軍企業之一的紫光集團（Tsinghua Unigroup）正面臨大批私募債到期兌付、資金鏈緊繃的壓力，而目前公司股價也大跳水至22元人民幣，財信傳媒董事長謝金河近日透露一段小插曲，指紫光集團董事長五年前曾風光來台，一邊批評台灣半導體不對中國開放「死路一條」，一邊發豪語要買下台積電。五年後，紫光集團前途茫茫，台灣半導體「挺住了」也不斷「進化」，在全球發光發熱。

《彭博》上周報導，紫光集團周一有 13 億人民幣私募債「17紫光 PPN005」面臨兌付，而明年一月底前，還有兩支合計15億美元的境外債券及境內公司債到期。

不過在五年前，2015年紫光市值創高峰，自由報導，紫光挾著高股價、高市值的氣勢，企圖進軍海外，不但想入股美光、威騰電子和SK海力士，還有意參股台灣封測廠力成、矽品及南茂，所幸在輿論壓力下三案陸續破局，但紫光也挖走高啟全等台灣高科技人才。

當時仗著資金豐厚，趙偉國氣焰嚣張，發下豪語欲買聯發科、台積電。謝金河回顧，張忠謀還親自回他：「怕你買不起」。郭台銘當時也不滿趙偉國作風，在接受天下雜誌專訪時，郭表示他與清華紫光有合作過，對他們很了解，直言趙偉國就是「一個炒股的投資者」。郭台銘說張忠謀面對趙的豪語修養很好，要是他早動怒。

謝金河回顧：「2015年是台灣半導體產業最脆弱的一年，那個時候，Dram風聲鶴唳，倒閉事件頻傳，力晶半導體，爾必達，茂德都不支，台灣正興起整併潮，趙偉國此時兵臨城下，很多業者都給政府施加壓力，連（聯發科）蔡明介都差點信心動搖，媒體也質疑台積電一家公司要對抗整個行業，能撐多久。」

「只有短短五年，台灣挺住了，想想這5年台積電，聯發科進化了多少？紫光發豪語要買下台灣所有半導體廠，今安在？」謝金河總結道。

耐人尋味的是，五年後，當初被挖走至紫光的「台灣DRAM教父」高啟全，10月初正式從中國紫光集團全球執行副總裁一職上退休，財經媒體形容，他的離開也讓紫光記憶體大計的未來，打上了一個大問號。