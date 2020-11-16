APEC 雙部長會議16日晚登場　龔明鑫：台灣願做出更多貢獻

（台灣英文新聞／財經組 台北採訪報導）APEC 雙部長會議將於今（16）晚舉行，代表台灣與會的國發會主委龔明鑫及行政院政務委員鄧振中表示，將戮力完成總統蔡英文日前交辦的兩項任務；而提及RCEP 在上週完成簽署，是否對我國經貿造成衝擊，龔明鑫則指出，政府將和可能受到影響的傳統產業討論並適時提供協助。

APEC（亞太經濟合作會議）經濟領袖會議訂於11月20日於馬來西亞舉行，今年因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，APEC 所有會議改為線上舉行，包括將於今晚8時登場的APEC 雙部長會議。

國家發展委員會主任委員兼此次我國經濟領袖代表顧問龔明鑫今早在會前記者會中表示，此次APEC 代表團將做到蔡總統日前所提出的兩個目標，包括再次宣示台灣願意在全球防疫上做出更多貢獻，並讓國際社會了解台灣所做的努力及成果。

其次則是加強台灣與各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，龔明鑫表示，「代表團將盡力達成總統的兩項期許。」

談及今晚的會議發言的內容，龔明鑫表示，他將強調雖然武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣的經濟仍維持很好的表現，台灣在防疫、紓困乃至振興措施上都做得不錯，也因此成為全世界少數今年經濟成長率維持正成長的國家。

龔明鑫指出，這次疫情也凸顯數位科技在提供高品質且可及的健康服務的重要性，「包括資通訊或是醫療產業，長久以來是我國的優勢，我這次的發言將表達出我們願意在全世界的防疫或是健康，尤其數位健康上，做出更多貢獻。」

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鄧振中則表示，他此次的發言除了說明台灣的經濟表現，也將表達台灣支持自由開放的多邊貿易體系的態度；此次疫情期間，有些國家禁止糧食出口或採取限制措施，「我們的主張是，除非在必要的程度範圍之內，大家應繼續秉持自由開放的精神，進行經濟貿易活動」。

至於外界關係RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）簽署對於沒有加入的台灣所造成的影響，龔明鑫提及，RCEP 簽署以前，東協與RCEP 成員國家已簽署貿易協定，因此對台灣相關關稅的優勢是已經存在的，RCEP 簽署後關稅優勢擴大的部分，則是我國產業可能遭受衝擊的地方，對傳統產業影響相對較大，因此政府將和傳產業者更深入討論因應方式。

龔明鑫接著指出，因應的方向有很多種，例如爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），或是強化產業協助，包括協助轉型、升級，提升傳產數位化、改變出口模式等。

被問及台灣是否會在此次APEC 會議上倡議設置「亞洲人權法院」，或針對在中國被強迫失蹤的人士，向中國代表提出抗議，外交部國際組織司司長陳龍錦表示，APEC 是推動經貿投資與基礎合作的論壇，自成立以來從未討論政治跟人權議題，他了解國內許多人士關切相關議題，「政府會在適當的場合以適當的方式，表達我們的立場。」