（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）民主黨拜登（Joe Biden）當選美國總統，有望修補在川普（Donald Trump）任內千瘡百孔的美歐關係。然而，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日受訪時表示，歐洲不可一味依賴美國，應建立獨立的自主防衛戰略。

《路透》報導，馬克宏接受法媒Revue Grand Continent專訪時表示，他不認同德國國防部長凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）日前提到歐洲仍須仰賴美國軍事保護的說法。

馬克宏認為，唯有歐洲強化自身防衛，美國才會尊重歐洲此一盟友，而他相信德國總理梅克爾（Angela Merkel）與他意見相同，「我們應自建立自主防禦能力，一如美國與中國。」

馬克宏已於10日與拜登通話，表示樂意就氣候、醫療、反恐等面向強化雙邊合作。

凱倫鮑爾是在為Politico撰文的一篇評論「歐洲仍需要美國」（Europe still needs America）中，闡述此一觀點。該文出刊日期為2日，當時美國總統大選尚未見分曉。凱倫鮑爾認為，所謂歐洲自主防衛根本是幻象，其仍深深倚賴美國核武恫嚇力量。她呼籲無論白宮是否易主，美歐都應在共同價值上建立堅實防衛網。

拜登上任美歐重修舊好 馬克宏：歐洲不應依賴美國防禦