〈時評〉拜登當選美國總統　各國祝賀學問大

美國總統大選，民主黨拜登當選第46任總統，來自世界各國祝賀，紛至沓來，祝賀方式與時機也透露一些訊息。

川普是非典型傳統政治人物，行為模式常出人意外，即使距離卸任不到70天，究竟會有什麼驚人之擧，無人能料。上周開除國防部長艾斯培，由國家反恐中心主任米勒暫代國防部長一職，即為顯例。另外中央情報局(CIA)局長哈斯佩爾(Gina Haskel)、聯邦調查局(FBI)局長克里斯多福．雷伊(Christopher Wray）等二人，飯碗汲汲可危，兩人都被指責未能盡責調查拜登外傳之違法事例。

正因為如此，不少國家領導人目前對祝賀拜登當選一事，顯得相當慎重，因為川普陣營迄今仍未能接受敗選一事，白宮發言人麥肯納妮(Kayleigh McEnany）最近在記者會上，指控民主黨「支持作票和不合法投票」，顯示川普透過法律訴訟爭取公道之途，仍將進行，在未判決之前，諸多國家領導人寧可保守看待，不願此時得罪川普。

中國是典型例子，一直到11月6日，才由外交部發言人江文斌表示:「我們遵重美國人民的選擇，我們向拜登和哈里斯(賀錦麗）女士表示祝賀⋯同時中方理解美國大選的結果，會按照美國的法律和程序，作出決定」，冷冰冰外交辭令，既不得罪川普，也表達祝賀之意，還留下法律程序未走完尾巴，防止美國政情發生變化。

外界的看法是，習近平可不想此時得罪川普，導致在他有限任期內，雙方關係會不會又變生肘腋。但是習近平個人迄今還是沒有祝賀拜登當選，值得觀察後續發展。

北韓領導人金正恩在拜登未當選總統之前，兩人已經結下樑子。原來是大選期間川、拜辯論「韓半島議題」時，拜登嗆金小胖是「流氓」、「獨裁者」，此事被他知道，是可忍孰不可忍，立即回駡拜登是「瘋狗」，拜登當選，金小胖裝聾作啞，理所當然，不必意外。

俄羅斯總統普丁最近傳出罹患帕金森斯症，對於拜登當選總統，僅由克里姆林宮發言人表示：「俄國打算與美國任何一位人民選出之總統，尋求對話管道，並推動關係正常化。」空泛言詞，說了等於沒說，川普並沒有向普亭祝賀當選，美、俄關係可想而知。

伊朗總統魯哈尼藉機對拜登作「勤前教育」，他表示，美國應彌補過去的錯誤，重新投入2015年與伊朗之核協議。魯哈尼對川普廢除核協議一事，耿耿於懷。魯哈尼沒有祝賀拜登當選，是否期待雙方重回談判桌，不得而知。

土耳其去(2019)年入侵敍利亞，攻擊庫德族人，總統艾爾段強硬作風屢遭爭議，川普僅是制止，卻無實際軍事制裁動作，反而常有意無意稱讚艾爾段。拜登是傳統政治人物，作風恐怕不會像川普那麼客氣，艾爾段心知肚明，所以對拜登當選，亦無祝賀之詞。

印度總理莫迪對拜登、賀錦麗最佳拍擋當選，喜形於色，在社交平台的賀詞，特別強調賀錦麗的牙買加和印度血統，形容她破天荒成就，正是所有印裔美國人的驕傲，有信心美、印雙方友誼將會更加強大。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）更是滿心歡喜，因為媒體曾經窮追猛打去(2019)年川普強迫他調查拜登，此事引發後續川普遭彈劾，最終被美國參議院否決兩項指控結案。澤倫斯基在知悉拜登當選後，一馬當先，領先群雄，第一個祝賀拜登，.想必是感覺如釋重負，不要再被窮追猛打，追究川普彈劾案了吧！

其他如英、德、法、日、澳、加、義⋯等其他各國領袖，都非常遵守國際禮儀，向拜登表達誠摯祝福，並希望加強雙方友誼.，正是大家共用最多的語言。

喔！對了，特別值得一提的是，台灣蔡英文總統對拜登的祝賀，她是透過推特向拜登傳達賀詞，行政院長蘇貞昌發言說蔡總統「致電」拜登祝賀，還被總統府發言人特別修正為用「推特」致賀，顯見蔡總統非常注意當前國際情勢發展，為確保台灣最大利益及安全，不論誰當選美國總統，台美關係必將更加強化穏固。

拜登當選總統，如何祝賀，顯然是一大學問，各國反應都不相同，正是政治現實。