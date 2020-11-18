【投資理財老生常談】廢棄物處理公司 長期投資利潤佳

台灣一年產生981萬2418噸廢棄物，各類都有，如何處理？大家都頭痛，而且永遠解決不完。衍生的廢棄物處理公司，值得投資人關注，擇優長期耐心投資，報酬率不錯。

上市櫃公司中，最具規模而且長期穩定之廢棄物處理公司，有三家值得關注，分別是日友(8341)、可寧衞(8422)、崑鼎(6803)，目前是業界龍頭，共同特色是營業毛利率高、獲利佳、財務優，股利好，目前股價均已達三位數，但是未來趨勢看好，小資族如果考慮以盤中零股買進方式，長期慢慢存股，未嘗不是好策略。

日友目前是廢棄物處理公司中股價最高之標的，營業毛利率達58.81%，營業利益率42.2%，稅前淨利率42.44%，資產報酬率3.64%，股東權益報酬率7.87%，獲利能力不錯。迄今年第三季為止，每股獲利已達6.33元。近4年每股獲利及股息分別是：105年EPS5.5元，配息4元；106年EPS7.03元，配息6元；107年EPS7.38元，配息6.5元；108年EPS8.91元，配息8元。股息配發率均達85％至90％之間。

成立於民國83年，日友長期主攻醫療廢棄物，由於涉及醫療安全，以及病毒控制，門檻相當高，同業跨足困難，迄今還是獨門生意，利潤相當穩定，而且年年成長。今(109)年開始跨足有害事業廢棄物，均是技術門檻高，獲利佳之業務，幾乎是獨佔事業，不怕新參加者挑戰。

日友資本額11.5億元，資產總額70億9265萬餘元，負債總額42億5049萬餘元，資本公積加保留盈18億5997餘萬元，權益總計28億4216萬餘元，每股淨值25.49元，財務狀況良好。

4年來日友獲利及股息均逐步成長，帶動股價也從105年每股130元，漲到現在約230元左右，如果再加上4年配息共計24.5元，投資報酬率達95.7%，年化投資報酬率達23.925%，非常可觀。

當然，過去的表現不能保證未來的發展，但是產業大趨勢就是不論經濟景氣如何，即使新冠肺炎全球肆虐，廢棄物處理還是全球各國共同的痛處，尤其台灣工業發展快速，各類廢棄物永遠處理不完，而且技術門檻相當高，新參加者競爭困難，幾乎是聯合壟斷市場，這是產業特性，大者恆大。

日友最近透過第三地，取得中國日照磐岳90％股權，這家公司目前尚處於虧損狀態，主要業務是山東省廢棄物處理，希望能透過技術移轉，強化在中國業務開發。目前日友在中國北京已經打下相當好的基礎，進入高利潤醫療廢棄物處理領域，目前已設立第二座醫療廢棄物廠，日處理量總計已達126噸，今年雖然受到新冠肺炎影響，人民看診率大幅下降，但是長期趨勢看好，且另外中國山西運城廠、江蘇宿遷廠都將陸續完工投入生產，未來發展值得期待。

在中國市場之投資獲利，日友已經進入收成期，106年獲利636萬餘元，107年激增至4618萬餘元，108年再增至5289萬餘元，増幅相當快。未來將隨著各地廢棄物處理廠完工，逐漸成長。

至於台灣業務發展，目前日友獨家掌握醫療廢棄物巿場，獲利佳，其中雲林一場、二場、三場在今年陸續完成歲修投產後，月處理醫療廢棄物量將可達1692噸，年增17.5%。醫療廢棄物市場穩定之後，日友正積極佈局有害事業廢棄物領域，已經投資6.01億元，取得彰化縣伸港鄉11285坪土地，由於有害事業廢棄物技術門檻亦高，進入困難，毛利率達6成以上。由於台灣未來工業發展快速，預料廢棄物増幅快速，發展空間大，值得注意。

日友是潤泰集團關係企業，經營管理風評不錯，兩岸人脈豐沛，有利於推動業務，公司正在成長道路上，在海峽兩岸不斷投資擴展，企圖心值得肯定，投資人不妨長期追蹤，俟合適價格長期投資，風險不高。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。