中台灣首條捷運試營運！免費搭乘一個月路線、票價揭曉

台中捷運綠線今(16)日起開放試營運(圖/官網) 台中捷運綠線今(16)日起開放試營運(圖/官網)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台中捷運今(16)日起開放綠線試營運，民眾持電子票證就可免費搭乘，將於12月19日正式通車。

中台灣第一條捷運在台中！台中捷運採無人駕駛，今日為綠線試營運首日，路線自高鐵台中站至北屯總站，途經烏日、文心森林公園、市政府共18站，全長約16.71公里，所有車站皆獲綠建築認證。

只要搭上台中捷運綠線，就離台中國家歌劇院、國立台灣美術館等知名景點更近了，甚至從高鐵進市區或轉乘台鐵都方便許多，途中烏日、大慶和松竹站，都可以轉乘台鐵。

台中市長盧秀燕宣布，台中捷運綠線自11月16日起試營運1個月，12月19日正式通車，試營運期間民眾只要持電子票證，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡過閘門，就可免費搭乘。

試營運首日首班車已於上午7時出發，中央社實地走訪發現，還未開門營運，門口就湧現試乘排隊人潮。



主題式列車(圖/台中捷運臉書)

台中捷運臉書15日發文，綠線推出主題式彩繪列車，包含大金、聲寶、三菱等版本，其中，搭到Foodpanda彩繪列車的粉絲們，可以看到許多台中美食及餐廳的介紹，掃QR CODE還可以領專屬優惠。列車亮眼的外型讓不少網友直呼「很好看！」

台中捷運客服中心服務時間為每日6:00至24:00，全年無休，旅客如有相關服務問題，可撥打客服專線04-37063606向中捷公司反映。



一般單程票價最低20元起，最高為50元(圖/台中捷運官網)



(圖/台中捷運官網)