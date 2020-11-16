〈財經主筆室〉台積電調薪20%背後省思　社會有諸多期待

台積電證實明年將結構性調薪20%，消息傳出後羨煞一堆人，並成為討論度最高熱門話題，但也曝露出台灣低薪環境若不及時改善，台灣人才可能發生急速流失危機，美國積極防堵中國科技發展，中國未來勢必會利用其巨大資本市場，來展開各種招攬人才動作，台積電此舉很明顯就是在提早防堵對岸的挖角大戰，也許政府也得好好考量台灣低薪環境改善問題，畢竟沒有提供足夠薪酬環境及機會，不可能指望員工忠心不二不出走。

台積電公告從明年元月1日起，將對台灣地區正職且有參與員工分紅員工進行薪酬結構調整，固定薪酬將提高20%，但台積電解釋，這次薪酬結構調整是將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，但提高固定薪酬，有助提升台積電員工的安全感。而台積電調薪除了可望引發科技產業全面出現加薪效應外，台灣向來遭人詬病的低薪環境，是否會因台積電的高知名度、大動作調薪動作而出現結構性改變，社會有諸多的期待。

台積電薪資待遇到底有多好呢？台積電真的是幸福企業嗎？台積電員工待遇在台灣或許算是相當的幸福吧！但若是要與國際同類型科技大廠來比較，也許還真是有一些落差？這也是為何台積電會在此時一口氣調薪20%，目的就是防堵其它國家大廠的挖角！

據台積電企業社會責任報告書指出，台積電去年全球員工平均年薪為台幣163萬元，平均整體薪酬約為26個月本薪，每月平均收入為台灣基本工資的3倍，不僅羨煞不少同業，與其它產業相比較的確應該算是幸福企業。 但看看台積電主要對手的韓國三星電子，三星電子在韓國本地員工已經超過10萬人，2018年的平均月薪就已達780萬韓元，年薪大概為7.6萬美元。

台積電2019年底員工總人數為51,297人，9成員工在台灣，員工中包含34,137名主管人員、專業人員與助理人員，生產線技術人員則為17,160人，因為半導體業是知識及技術密集產業，主管與專業人員中，擁有碩士以上學歷的員工就佔8成以上。而2019年總計聘用5,087名新進員工，但新進員工離職率達13.4%，顯然也有不少員工對台積電工作環境適應不良，去年度整體員工離職率4.9%，台積電預計在2020年底將招聘8,000名新進員工，為史上最大規模徵才活動。

而台積電主要競爭對手員工人數規模，2019年三星電子員工人數287,439人、華為約194,000人、英特爾約110,800人、中芯國際約18,015人，其中三星電子在韓國的員工人數首次超越10萬人，三星目前會長李在鎔於2018年8月時就表示，在未來3年將錄用4萬名員工，員工人數增加幅度絕對不輸台積電，而中國的中芯國際對人才吸納更是有很大成長空間。

華為創辦人任正非日前在中國的大學座談中，針對當前大陸晶片產業的問題時就表示，中國要重新認識芯片問題，芯片的設計當前中國已經步入世界領先，華為目前積累了很強的芯片設計能力，芯片的製造中國也是世界第一，但是在台灣。台積電員工當然成為各國挖角首要對象，台積電調薪20%動作，目的就是在防堵中國即將展開的挖角大戰。

今年9月初日本經濟新聞分析全球企業今年第2季財報指出，企業收益排行榜因新冠肺炎疫情出現大洗牌，半導體及IT產業名次上升，全球獲利百大企業中，台積電名列23名，是唯一擠進前100名的台灣企業；但11月初美國富士比雜誌與市場研究機構Statista合作發表2020年最新「世界最佳雇主」報告，在全球最佳750家企業中，台積電卻僅排在第692名，幾乎已快掉車尾了，而排名第1的卻是台積電死對頭的三星電子。

台積電在多年努力下，不僅在技術製程及獲利能力上都有長足進步，基本上在同業領域上已獨步全球，上周股票市值更來到4,834億美元，市值即將挑戰5,000億美元，是全球第9大市值企業，但對於善待員工部份似乎仍有很大努力空間，台積電此次進行史上規模最大調薪後，期盼未來能夠成為改善台灣低薪環境的領頭羊。