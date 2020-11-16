【萊豬失言風波】台灣行政院發言人丁怡銘請辭　台北市長柯文哲: 不是吃完牛肉麵就沒事了

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院發言人丁怡銘因日前牛肉麵失言風波引發爭議，昨天(15日) 請辭，今天( 16日) 起將由行政院秘書長李孟諺，暫兼發言人職務。

行政院長蘇貞昌（右2）13日下午率丁怡銘親赴受波及的冠軍業者店內消費用餐，展現誠意。中央社

丁怡銘12日在行政院會後記者會，回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，不過，店家出示未檢出萊克多巴胺的證明，引發一連串爭議。

台北市長柯文哲昨晚9點左右在臉書po文表示:

這一個禮拜的風波，不是吃完牛肉麵就沒事了，該解決的萊豬問題還是要解決。 台北市政府的主張非常清楚，「源頭管理、明白標示」，讓人民有自由選擇的權利，這已是最卑微的要求。沒有藍綠意識型態，沒有政治陰謀，沒有用國家機器修理反對者。其實只要理性、務實、科學的態度，事情可以變的很簡單的。這次美豬進口的事情，可讓大家反省台灣過去二十幾年為什麼會空轉?這正是一個例子。

根據中央社15日報導，

丁怡銘堅持向行政院長蘇貞昌請辭，蘇貞昌在慰留不成後，今天(編按: 15日) 晚上已經勉予同意丁怡銘辭去職務，立即生效，明天(編按: 16日) 起將由行政院秘書長李孟諺暫兼發言人職務。

知情人士透露，近日引起的牛肉麵爭議事件，丁怡銘雖在當天就獲得店家老闆的諒解，店家甚至還私下傳簡訊邀請丁怡銘在風波平息後，再至店裡品嚐美食麵點。隔天蘇貞昌還再次帶丁怡銘，前往店家表示歉意。

知情人士說，對於16日立院內政委員會要求丁怡銘進行專案報告一事，蘇貞昌認為，當事店家已經接受道歉，因此丁怡銘應該前往委員會報告並備詢，正面向立委及社會說清楚講明白。民進黨黨團幹部也表示，願意協助釐清爭議，避免爭議擴大。