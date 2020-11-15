台灣經濟部長王美花：RCEP影響石化紡織較大 致力打造高階製程、加入CPTPP

面對RCEP成形後對台灣的產業衝擊，經濟部長王美花今天說，石化、紡織上游業者受到影響較大，經濟部會持續盤點，就各產業的各項目進行溝通，未來將朝兩大面向努力，包括打造台灣成為高階製程中心及致力爭取加入CPTPP。

歷經8年磋商，亞太15國今天在東南亞國協峰會簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），一個涵蓋東協10國、中國及日韓紐澳等5國的全球最大自貿區就此誕生，關稅廢除率達91%。

王美花下午在經濟部受訪時表示，台灣出口到RCEP國家的商品中，有7成是零關稅的資通訊產品，其他產業如石化、紡織、鋼鐵等3成產業需要關稅；其中，鋼鐵、汽車零組件業主要銷售至歐美，紡織中下游業者早已在海外布局，受到衝擊應有限。

受到較大影響的為石化與紡織上游原料業者，石化產品主要銷往中國，而紡織原料則可能面臨與中國、日本、韓國競爭的關稅障礙。

不過，她也表示，RCEP會造成多大的衝擊，還要視降稅清單而定，經濟部將持續盤點，與各產業針對各個產品進行溝通外，也會同步了解中國、日本、韓國對每項商品所課的關稅多寡。

王美花坦言，東協國家和日本、韓國等國已簽署自由貿易協定（FTA）多年，台灣企業早已承受壓力多年，在此壓力下，鋼鐵、紡織等產業早就到海外投資，像紡織業還把研發中心留在台灣。

王美花說，從激烈競爭中突圍的最好方法，就是提升自我競爭力，讓台灣成為高階製造中心，否則台灣永遠會面臨國際上各種競爭；經濟部會持續與業界密切合作，如工具機也可透過智慧製造提升競爭力，進行多元布局。

此外，政府也會持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），舒緩廠商的關稅壓力。

王美花也提到，一個商品要出口到其他國家，其實要通過重重關卡，關稅不是唯一的因素，像是台灣積極發展新南向政策，出口至印尼與馬來西亞的高關稅產品如醫材，就克服取得許可證的困難，銷售額不斷成長。