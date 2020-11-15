飲食不均外　吃西藥也會便秘?　台灣藥師：這6類藥物易引起便秘　有3招撇步可解決

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）除了飲食不均、運動不足會使得排便不順之外，原來服用藥品也可能引起便秘！甘誼文藥師指出，許多常見藥品的副作用就是便秘，但並非人人都會發生，若不了解這種狀況，便秘時自行使用軟便劑或瀉劑，就是「用更多藥品來治療原本藥品的副作用」，這種情況應儘量避免。

至於哪些常見藥品可能會引起便秘？要怎麼解決?甘誼文藥師說明，只要患者在服用下列藥物期間，學習如何主動調整飲食、補充足夠的膳食纖維和水分、增加運動的頻率，即可降低藥品產生的便秘副作用。

⑴抗組織胺：包括Diphenhydramine、Chlorpheniramine、Brompheniramine、Cyproheptadine、Hydroxyzine

抗組織胺是感冒、鼻炎、過敏藥物中常見的成份，第一代的抗組織胺能緩解過敏的症狀，也會作用於副交感神經的接受器上，影響消化系統的功能、延緩平滑肌蠕動，因此容易發生口乾、便秘、尿滯留的副作用，在服用此類藥物時，可能會出現便秘的情形。

⑵鎮咳藥物、嗎啡類止痛藥

鎮咳藥物中的可待因（Codeine）成份和嗎啡類止痛藥，也可能減緩腸道平滑肌蠕動，延遲腸胃道的排空，並影響胃腸道腺體的分泌，導致糞便水分不足，使得糞便過於乾燥、變硬而難以排出，進而便秘。

⑶制酸劑中的鈣鹽及鋁鹽成分

常見胃藥中的鈣鹽及鋁鹽，都可能造成便祕。此類藥物可能會影響人體腸道的運動，使得糞便在腸道中停留的時間增加，當停留的時間愈久，水分愈容易被吸收，使得糞便變得堅硬，更難通過腸道排出，就造成便秘。

⑷降血壓藥（鈣離子阻斷劑）：包括Diltiazem、Amlodipine、Nifedipine、Verapamil

鈣離子阻斷劑是控制血壓的慢性疾病藥物，這類藥物的作用是藉由放鬆血管平滑肌，達成降低血壓的目的。此類藥物也可能會影響胃腸道周邊肌群，放鬆肌肉的效果可能減緩腸道的蠕動而造成便秘。

⑸鐵劑

市售保健食品中的高單位含鐵補充品，以及因貧血由醫師開立處方的高劑量鐵劑，可能刺激腸胃道，除了出現噁心、嘔吐等腸胃不適外，也有許多人因此出現排便不順的副作用，服用相關藥物、補充品要特別留意。

⑹鎮靜劑、安眠藥、抗憂鬱藥

常用的幾種安眠藥、抗憂鬱藥、緩解焦慮、改善情緒的藥物，包括：三環抗鬱劑、選擇性血清回收抑制劑、正腎上腺素與血清素回收抑制劑等，此類藥物的機轉不盡相同，但仍可能使腸道蠕動不足、水份減少糞便乾硬，最後導致便秘。