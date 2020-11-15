〈時評〉拜託別來了，台灣還在中華民國？

美國國務卿蓬佩奧在11月12日接受電台訪問時表示「台灣非中國一部分(Taiwan has not been part of China)」、「自雷根政府時期以來，制定對台政策所做的工作也承認（recognize）此事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策」。我總統府的相關回應是「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」！

對於國際重量級友人口口聲聲再清晰不過的「台灣如何如何」，我政府官員的回應竟然是一句句「中華民國如何如何」，蔡英文總統還在模糊的「中華民國台灣」或「中華民國（台灣）」，吾人實在有如鯁在喉之痛！

其實，打從1979年1月1日，美國和中華人民共和國建交以後，在美國官方正式的英文中，但見稱我為Taiwan而非ROC (Republic of China)！所謂「中華民國」、「中華民國台灣」或「中華民國（台灣）」等稱謂，都只是台灣官方單方面、莫名其妙的「官腔官調」而已！

無論是在美國早已定調或還在推動中的法案，像台灣關係法（Taiwan Relations Act）、美國在臺協會（American Institute in Taiwan）、台灣保證法案（Taiwan Assurance Act）、台灣防衛法（Taiwan Defense Act）、台灣主權象徵法案（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）、不歧視台灣法案（Taiwan Non-Discrimination Act）、台灣公平僱用法案（Employment Fairness for Taiwan Act）、台灣安全法(Taiwan Security Act)、臺灣安全加強法（Taiwan Security Enhancement Act）、台灣旅行法（Taiwan Travel Act）、台灣特使法案（Taiwan Envoy Act）等等等等，其中的英文用的是Taiwan而非Republic of China，不是美國政壇傻傻認為Taiwan與Republic of China本就沒差別，而是確確實實知道Taiwan與Republic of China的差別！是確確實實知道Taiwan ≠ Republic of China！是確確實實知道Taiwan指的「台灣」，沒有翻譯成「中華民國」的道理！

出口閉口「中華民國」、「中華民國台灣」或「中華民國（台灣）」的我政府官員，如何跟只講Taiwan、不講Republic of China的美國政壇溝通？

（作者為新竹教育大學退休副教授）