〈時評〉拜託別來了，台灣還在中華民國？

美國國務卿蓬佩奧在11月12日接受電台訪問時表示「台灣非中國一部分(Taiwan has not been part of China)」、「自雷根政府時期以來,制定對台政策所做的工作也承認(recognize)此事,過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策」。我總統府的相關回應是「中華民國是一個主權國家,這是不爭的事實」!

對於國際重量級友人口口聲聲再清晰不過的「台灣如何如何」,我政府官員的回應竟然是一句句「中華民國如何如何」,蔡英文總統還在模糊的「中華民國台灣」或「中華民國(台灣)」,吾人實在有如鯁在喉之痛!

其實,打從1979年1月1日,美國和中華人民共和國建交以後,在美國官方正式的英文中,但見稱我為Taiwan而非ROC (Republic of China)!所謂「中華民國」、「中華民國台灣」或「中華民國(台灣)」等稱謂,都只是台灣官方單方面、莫名其妙的「官腔官調」而已!

無論是在美國早已定調或還在推動中的法案,像台灣關係法(Taiwan Relations Act)、美國在臺協會(American Institute in Taiwan)、台灣保證法案(Taiwan Assurance Act)、台灣防衛法(Taiwan Defense Act)、台灣主權象徵法案(Taiwan Symbols of Sovereignty Act)、不歧視台灣法案(Taiwan Non-Discrimination Act)、台灣公平僱用法案(Employment Fairness for Taiwan Act)、台灣安全法(Taiwan Security Act)、臺灣安全加強法(Taiwan Security Enhancement Act)、台灣旅行法(Taiwan Travel Act)、台灣特使法案(Taiwan Envoy Act)等等等等,其中的英文用的是Taiwan而非Republic of China,不是美國政壇傻傻認為Taiwan與Republic of China本就沒差別,而是確確實實知道Taiwan與Republic of China的差別!是確確實實知道Taiwan ≠ Republic of China!是確確實實知道Taiwan指的「台灣」,沒有翻譯成「中華民國」的道理!

出口閉口「中華民國」、「中華民國台灣」或「中華民國(台灣)」的我政府官員,如何跟只講Taiwan、不講Republic of China的美國政壇溝通?

(作者為新竹教育大學退休副教授)