北台灣淡海輕軌藍海線15日通車　新北漁人碼頭舉辦園遊會、施放10分鐘海上煙火

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市淡海輕軌藍海線今（15）日下午兩點正式通車，當天新北市政府將在漁人碼頭舉辦嘉年華會，有劇團表演、園遊會，以及10分鐘海上高空煙火秀；首月試營運期間，藍海線3站免費搭一個月。

新北市捷運表示，交通部11月4日正式函發營運許可，淡海輕軌第一期藍海線於今日上午10時舉辦通車典禮，由交通部長林佳龍及新北市長侯友宜等人宣布正式通車，並於下午2時正式營運。

捷運局表示，通車當天於下午3時在漁人碼頭觀海廣場舉辦嘉年華會，有劇團表演、園遊會，晚上7點30分則規劃10分鐘的璀璨高空煙火秀，歡迎民眾搭乘輕軌至淡水漁人碼頭站遊玩。

活動內容包含有蘋果劇團表演的《龍宮奇緣》、《遊藝藍海》魔術師近身互動、特地為了小朋友而舉辦的故事小劇場《探尋藍海》，以及在地團體表演，活動會場還有打卡贈好禮等活動，最後壓軸則由歌手畢書盡、搖滾團體八三夭輪番飆唱

另外，為因應今日活動人潮，下午起將視人車潮狀況進行漁人碼頭出入口及周邊道路管制，並加派分局員警、義交於各路口疏導交通，捷運警察分隊同時維護輕軌的行車秩序，建議民眾可搭乘淡海輕軌或利用大眾運輸工具抵達淡水漁人碼頭站，再步行前往活動會

新北捷運局說明，淡海輕軌第一期藍海線與綠山線濱海沙崙站銜接，新增3座平面車站，包含淡水漁人碼頭站、沙崙站、台北海洋大學站，為慶祝藍海線通車，即日起到12月14日期間，新增3站區間，民眾持電子票證可免費搭乘，12月15日起正式收費，行車營運路線從紅樹林站至淡水漁人碼頭站計8.4公里，單程票價30元

捷運局表示，藍海線通車後，淡海輕軌將採兩種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站，以及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，與綠山線重疊路段班距縮短到尖峰6分鐘、離峰7.5分鐘，預期可提升整體運量；新增的3座車站旁，均設有公車、YouBike等轉乘設施。

此外，新北捷運公司與輕軌沿線商家、景點、公車業者及旅遊平台KKDAY聯手推出遊程套票，通車首波將與淡水福容飯店合作推出優惠住宿套票及多組遊程體驗。

而隨著藍海線通車至漁人碼頭，一日聯票優惠圈的合作商家範圍也將擴大至淡水老街及漁人碼頭周邊，總數擴增至100家，包含海邊走走、三協成及阿婆鐵蛋等多家在地知名商家皆可享有優惠，遊客不論是購買一張50元的ㄧ日交通聯票或是購買超優惠價格的遊程套票，都能輕鬆運用輕軌及公車無限暢遊，飽覽淡水美景、享受淡水的豐富美食和欣賞沿線幾米公共藝術。